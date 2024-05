Ritó se acordó de Cirio y la liquidó: "Todas nos arrodillamos, pero algunas se hacen señoras"

Jésica Cirio se casó con Elías Piccirillo en una ceremonia muy íntima a la que acudieron solamente unas 60 personas. Pero horas antes de que ella diera el sí, apareció nuevamente María Eugenia Rito, quien mantiene un histórico enfrentamiento con la conductora y modelo. En una nota con A la Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, la vedette fue durísima al recordar a quien fue su compañera por años: "Todo el mundo sabe que la hice conocida a Jesica Cirio", lanzó.

Cirio se casó otra vez

Con un tono irónico, Ritó aseguró que Cirio "se ha portado muy mal" con ella. "Pero de todas maneras yo no soy una mala mina, le deseo lo mejor, es tan hábil con todo que seguramente va a poder arreglar todos sus problemas económicos. Ella sabe hacer las cosas, mal no le fue", siguió y recordó su pasado juntas: "Le he presentado gente, amigos míos, de marido, una amiga mía que la ayudaba a hacer algunas cosas, negocios por ahí. Lo dejo a su criterio, como dice Karina Jellinek".

Al hablar sobre los previos "negocios" de la ex conductora de "La peña de Morfi", la mediática nombró a la ex pareja de Cirio y el polémico Yategate. "A Insaurralde mal no le va, a ella tampoco, la hicieron muy bien. Ojalá yo tuviera un cuarto de la plata que tienen ella y la Clérici, cada uno hace lo que puede. Lo único que te puedo decir de esta vida, es que todas hicimos lo mismo: todas nos arrodillamos. Después, hay algunas que se hacen señoras y no dan más bola", continuó.

María Eugenia Ritó

Firme, la vedette aseguró que "vergüenza es robar y matar, no arrodillarse". "Se olvidan de su pasado algunas, pero la platita la tienen bien guardada", finalizó. Recordemos que en octubre del año pasado, luego de que Cirio fuese procesada por enriquecimiento ilícito y lavado después de que su ex marido Martín Insaurralde apareciera en un lujoso yate en Marbella junto a Sofía Clerici, Ritó había acudido a sus redes sociales para defenestrar a la ex conductora de Telefe. "¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa. Ja, ja, ja...", había tuiteado.

Los tuits de María Eugenia Ritó cuando estalló el "Yategate"

Cabe destacar que el enfrentamiento de las modelos viene de hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, hace cuatro años María Eugenia usaba las cámaras de Net TV para apuntar contra Cirio y dar detalles de los íntimos encuentros que tuvieron cuando eran "amigas". "Hizo un trío conmigo y mi marido y ahora no me atiende el teléfono. Todo el mundo sabe que se hizo conocida por mí y que ha estado conmigo y con mi marido. Eso salió", expuso por aquel entonces.

En aquella oportunidad, Ritó dijo que intentó varias veces contactarse con ella y sentenció: "¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Y me respondió de una manera una vez y después no me respondió nunca más. Lo que ella haga con su culo me chupa un reverendo huevo. Pero de todas maneras me parece que se portó mal porque se olvida quién es y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio".