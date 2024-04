"Me da miedo, cringe e impresión": Miss Bolivia liquidó a Milei por su persecución a Lali Espósito

La defensa de la cultura nacional y pública es uno de los ejes que más repercusión, movilizaciones y activismo generó contra la motosierra de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), en el poco tiempo que llevan de mandato. Es por esto que el mandatario se peleó en las redes sociales con Lali Espósito cuando esta se pronunció contra el ajuste en el sector, una acción que trajo mucha polémica, críticas y divisiones en la ya fragmentada sociedad argentina.

Sobre estos ataques a la cultura se referió la cantante María Paz Ferreyra, también conocida como Miss Bolivia, en su paso por Radio Mitre Live y las preguntas del periodista Juan Etchegoyen. "Como país estamos atravesando un momento muy delicado, muy crítico, de mucha vulnerabilidad. Y por eso mismo siento que hay que aferrarse a ciertas columnas vertebrales necesarias para la sociedad y la humanidad. Una de estas es la cultura", remarcó la cantante.

"Siento que la cultura se está vulnerando, que se ve atacada por momentos y por ciertas dinámicas persecutorias a ciertos artistas que nos manifestamos. Siento que la cultura hace también a la salud de un pueblo. Tiene que ver con una medicina. La cultura, ante la enfermedad, el dolor, el hambre, también es un gran capital para poder sanar, para hacer de nosotros una sociedad más resiliente, ayudarnos a salir del pozo en el que estamos", aseguró Miss Bolivia sobre la situación actual del sector.

Sin todavía mencionar a la actual diva del pop nacional, la cantante aseguró que valorar "mucho a los y las artistas que se plantan", porque "eso demanda mucho coraje", ya que "ante la expresión aparecen las represiones, la censura, la persecución". "Hay que hacerle frente, nos tenemos que plantar. Es muy importante que defendamos la cultura en todas sus expresiones, aristas. Que es un capital muy importante que tenemos como pueblo. Yo celebro a quienes se plantan y la defienden", insistió.

Javier Milei se entretiene en peleas personales con artistas y figuras desde sus redes sociales.

Ante la pregunta acerca de qué piensa de Milei, describió que lo ve "un poco como exaltado" y que "sus maneras se están volviendo un poco ásperas" tanto para dirigirse "al pueblo, como a sus colegas, como a los artistas". "Me parecen poco felices", opinó.

"Por supuesto es sabido que yo no me siento alineada políticamente partidariamente, pero sí respeto absolutamente la democracia. Entonces sí siento que el presidente con sus exabruptos no piensa que la democracia sea el capital más importante del pueblo", advirtió.

"No me parece para nada fortunado la manera en la que se maneja con ciertas personas, con nombre y apellido, como señalando, exponiendo, con tonos amenazantes. Como lo de Lali y varias otras personas. Como si se pusiera como un chico, en peleas que no me parece que estén a la altura de un presidente. Me parece que estaría bueno que pueda hacer honor a la investidura y manejarse acorde", analizó Miss Bolivia.

Lali Espósito fue una de las primeras artistas en enfrentar públicamente a Milei y sus embates contra la cultura.

"¿Te da miedo?", le preguntó Etchegoyen. "Sí. Me da miedo. Me da cringe. Me da impresión. Me gustaría y deseo que pueda estar más tranquilo, con más foco, para poder estabilizarse y dedicarse a cumplir la función que tiene que cumplir, que es la de liderar un país". denunció. "Que se la agarre con un artista, con una persona, lo distrae. Es como si se estuviera ocupando de esto que realmente le están desviando el foco de lo que tiene que hacer, que es gobernar. Yo le deseo que le vaya bien, porque si a él le va a bien quiere decir que nos va a ir bien como país", reconoció al cerrar el tema.