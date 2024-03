"Me deprime el país, no nos están cuidando": Mirtha cargó con todo contra el Gobierno de Milei

Mirtha Legrand emocionó a los presentes en la última emisión de La Noche de Mirtha al expresar su profunda tristeza por la situación social que atraviesa Argentina.

"A mí me deprime el país. Me deprime saber que hay gente que no come", dijo la diva con la voz entrecortada. "No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más. Lo digo porque lo siento. Yo siempre pienso en los chiquitos que están en la casa y le dicen al papá que tienen hambre".

La conductora también se refirió a la ola de despidos masivos en el Estado: "Pienso en la gente que han despedido. ¿Dónde va toda esa gente? ¿Qué se hace? Son miles de personas, es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás".

José María Muscari, uno de los invitados de la diva, se refirió a la pobreza infantil, la falta de trabajo y la cantidad de personas que viven en la calle. "Yo vivo en Recoleta, un barrio que siempre fue de 'chetos', y está lleno de gente durmiendo en la calle", contó.

"¿Sabés por qué me da rabia? Porque este es un país riquísimo. Esto no debería pasar", lamentó la conductora, al tiempo que reiteró: "Hay que pensar en los demás".

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, también criticó la falta de un modelo productivo para la Argentina. "Somos la Pampa húmeda, somos el campo. Tenemos la industria del biodiesel. Pero necesitamos que nos miren más", reclamó.

"Si desde Buenos Aires se miraría el interior productivo, si se nos aflojara con los impuestos, Argentina saldría adelante", opinó el dirigente radical.

"Una jubilación mínima son 204.000 pesos y una canasta básica son 690.000", dijo Pullaro y Muscari acotó: "No entiendo qué hacen los jubilados que no tienen un familiar que los ayude".

Round dos: Mirtha apuntó contra el Gobierno por la epidemia de dengue

El doctor López Rosetti fue otro de los invitados y la diva fue al hueso: "Doctor, ¿qué está pasando con el dengue? Estamos todos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal".

El especialista advirtió que el año que viene el cuadro será más grave y llamó a las autoridades a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el colapso actual.

"¿Existe la vacuna contra el dengue o no?", disparó de nuevo la conductora, en el marco de la resistencia expresada por el gobierno libertario a incluirla en el calendario de vacunación gratuita, teniendo en cuenta que ambas dosis tienen un valor de mercado que supera los $150 mil.

Rosetti aclaró: "Existe y cumple con los dos requerimientos que debe tener una vacuna: es eficaz y es segura. Disminuye en un 84 por ciento la posibilidad de tener una internación hospitalaria y en un 61 por ciento la posibilidad de tener síntomas".

Atenta a la respuesta de su invitado, la diva volvió a la carga: "¿Y por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo siento que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos y no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o no debemos hacerlo".

El especialista explicó que ya no tiene sentido vacunarse este año: "La segunda dosis debe aplicarse tres meses después de la primera, ante lo cual si yo me vacuno hoy sería inviable. En pocos días se van a reunir los expertos y van a tener que determinar que en más de una provincia va a haber que tomar medidas sanitarias y vacunación de cara año que viene".