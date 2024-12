Migue Granados habló de "valores" a raíz del sketch del pesebre en Olga: "Tienen que pedir perdón"

Migue Granados, la voz más autorizada del streaming Olga, se refirió al escándalo que despertó el sketch del pesebre que hicieron en el programa Mi primo es así, que tuvo en el rol de Jesús a Tomás "Toto" Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar, y que despertó una ola de críticas de sectores cristianos radicalizados y un antisemitismo sin precedentes en las redes sociales. "Tienen que pedir perdón como grupo, como programa. Y así va a ser", afirmó.

"Para mí cuando se ofende hay que pedir perdón. No tiene nada que ver con el código del streaming. Cuando excede una red social, como en este caso, ya es más moral", reconoció Granados ante las cámaras de Desayuno Americano, por América TV. Allí reveló que nadie pensó que podía generar este tipo de repercusiones. El razonamiento puede parecer lógico, ya que la idea ya había sido hecha el año anterior por su rival Luzu TV y con Nicolás Occhiato a la cabeza. "Por eso hay que pedir perdón. Si lo hubiésemos pensado y estaba recontra así aunque joda, uno se la banca. Para mí está perfecto que pidan perdón", insistió.

"Los valores son los valores. Te mandás una cagada, pedís perdón. Para mí lo haga yo o el que sea, tiene que hacerlo. Pero YouTube es una red social. De la misma manera que en Twitter (X) hay la violencia que hay, hay pornografía, lo mismo pasa en YouTube", explicó Granados.

Luego detalló de que si bien existen límites en la plataforma audiovisual, en relación a los derechos de autor, "en YouTube no hay algo que regula como en la tele, que antes no podías putear hasta las 22 o mostrar una teta antes". "Eso no tiene nada que ver con los valores, la ética, la moral, y faltar el respeto y si ofendés pedís perdón. Pero estamos hablando de las reglas. Por ahí vos trabajás en Telefe, te mandás una cagada y te sacan del aire o te guardan dos meses. Acá no. Porque las reglas son otras. Pero sí el valor humano hay que tenerlo cien por cien", argumentó.

El pesebre de Olga

El productor antes había estado al aire con la nueva programación que tendrá el canal con la incorporación del formato español El Hormiguero y Claudia Villafañe con su propio programa. Sobre Mi primo es así ironizó: "Para la gente que nunca lo vio, es un gran programa, muy lindo y muy acertado todo. Nunca pifian en nada, nunca hace falta pedir perdón, no ofenden a nadie".

Al mismo tiempo, tuvo palabras para defender lo que había ocurrido, más allá de la ofensa. "Recordemos algo, nuestra comunidad ya lo sabe: esto es un canal de YouTube, no es un canal del Estado y no es un canal de aire, que es lo que sí o sí podés ver solamente. Esto es un canal de YouTube que hicimos nosotros para romper las bolas con nuestra gente, con los códigos que queramos, y para divertirnos", afirmó Granados.

Migue Granados desde el baño y el humor disruptivo como bandera.

"No tenemos jefe, le hablamos a nuestra comunidad y es un canal de YouTube. Nadie está obligado a verlo. No es lo único que agarra una antena o es el canal del Estado", sintetizó después."Hay youtubers que muestran cómo se limpian armas, hay youtubers que muestran cómo se rompe un candado... Basta", cerró el hombre más importante de Olga.