Tini Stoessel genera un escándalo en la vía pública: empujones, mechones de pelo volando y vecinos indignados

Llegó el día de conocer lo que viene planeando Tini Stoessel desde hace seis meses. Poco a poco, la cantante adelantó que se veía un show como nunca antes e instaló entre sus fanáticos la idea de un "Tinipalooza". Este jueves 3 de abril, la joven dará una entrevista en el canal de stream La Casa, a las 18 horas, que culmina con un concierto gratuito en pleno Palermo.

En redes sociales, se compartieron videos de fanáticos acampando en espera del espectáculo mientras que la productora viralizó la preparación del escenario en la intersección de las calles Nicaragua y Oro . Como se esperan más de 20.000 personas, la Ciudad de Buenos Aires montó un operativo con la policía local en coordinación con los productores del evento que promete hacer historia.

Aunque la policía estará presente para controlar el concierto gratuito -donde se espera que Tini cante al menos cinco canciones y luego anuncie sus presentaciones para el mes de octubre- lo cierto es que ya hubo problemas a las afueras de la productora de stream. Y es que, desde la noche anterior, cientos de fanáticos se acercaron a acampar para conseguir un lugar cerca del escenario y esta mañana las fanáticas estaban dispuestas a pelear con uñas y dientes por su puesto en el vallado: "Ah, se picó en el show gratuito de Tini. Un mechón de pelo vibes", escribió la cuenta de X Real Time, junto a un video donde se puede ver a jóvenes tirarse del pelo y empujarse.

Las seguidoras de La Triple T no son las únicas que están dispuestas a pelear: una vez más, la periodista Laura Ubfal usó las redes sociales para mostrar su desacuerdo con los shows gratuitos en la vía pública: "Ya todo Palermo Soho cortado por el recital de Tini este jueves, ¿no podían hacerlo hoy (02 de abril) que era feriado? No, mejor joder a la gente que labura ", posteó en la plataforma que antes se nombraba Twitter.

"Tini o quien sea... que vivan los recitales gratuitos, pero háganlos en el anfiteatro del Parque Centenario, que para eso está", continuó en tono quejoso la panelista de Gran Hermano. Cabe recordar que no es la primera vez que muestra su descontento por este tipo de eventos, ya que hace días atrás ya se había quejado por otro show en plena calle, cuando María Becerra se presentó frente a los estudios de OLGA, ubicados en Humboldt y Cabrera: "¡Otra vez Olga en vivo cortando la calle por un recital con policías que pagamos todos! ¡Tienen plata, alquilen un lugar y no nos compliquen la vida a los demás!", había escrito en aquella oportunidad.

Es por esto que, esta vez, Migue Granados aprovechó y se sumó a la queja contra La Casa, ya que no está OLGA involucrado y son competidores directos: " ¡Tenés razón, Laura! Ah re. Nah, en serio, ¡te quiero!", le contestó con cierta ironía a Ubfal, aprovechando su crítica a otro canal de stream.

Migue Granados cruzó a Laura Ubfal

En ese contexto, un integrante del equipo de La Casa les explicó tanto a Migue como a Laura: "Vengan a vivir esta experiencia única, nosotros pagamos: policía, tránsito, ambulancia, limpieza, baños y bomberos". Lo económico no es un tema para la panelista, que no dudó en hacerlo saber: "No es un tema de plata, ya que te sobra, hacelo en un lugar donde no jorobes a la gente del barrio. Paga un buen lugar y dale todo gratis a la gente".

Lizardo Ponce, conductor principal del evento de Tini Stoessel, no quedó afuera de la polémica y desafió a su hater: ¡Venite, Lau, y rómpela con el outfit, que hay premios". Sin embargo, Laura Ufbal decidió finalizar el tema y no contestó la invitación.