"Se encamaba con un ex compañero mío": el mensaje de Icardi que confirma la "icardeada" de Wanda

¿Quién da más? Luego de que Wanda Nara exponga los chats de su ex pareja y su madre Nora Colosimo, donde desmintió ser la que impidió el contacto del deportista con sus hijas, Mauro Icardi redobló la apuesta y junto a sus abogadas decidieron exponer nuevos detalles del matrimonio. Mientras la Bad Bitch viajó a Europa con su nuevo novio, el futbolista la denunció por no poder vincularse con las menores de la familia. Sin embargo, la mediática no sólo mostró el interés de las Nara por acercar a las criaturas, sino que además quedó expuesto los mensajes que enviaron los días previos a la operación de rodilla, así como se interesaron por cómo había salido la misma.

Mauro presentó chats en la Justicia que confirmarían la infidelidad de Wanda

Icardi tampoco está dispuesto a quedar como el villano de la historia y es así que filtró los chats que presentó como prueba a la Justicia en medio de su polémica ruptura amorosa. En la conversación se puede ver un extenso mensaje del futbolista a su ex suegra: "Hola Norita querida, apareciste por suerte. Que raro no apareciste cuando mi abogada te mandó la resolución del juez de que las nenas tenían que estar conmigo", comenzó picante el delantero del Galatasaray.

En un mismo tono irónico y enojado, continuó: "Para armar mensajes armados y filtrarlos a la prensa en eso si te prendes. Se ve que todavía no aprendieron, que no les sirve de nada. Lamentablemente, fuiste parte del impedimento del contacto de mis hijas y caerá una denuncia sobre vos también".

Días atrás, trascendió que Nora Colosimo tachó como principal responsable de la enfermedad de su hija a Icardi, en este contexto el joven se desligó inmediatamente de todas las acusaciones: "Me parece de caradura total echarme la culpa a mí de una enfermedad, cuando hace 11 años los banqué a todos ustedes en todo y contra todos. No te olvides que el regalo de cumpleaños de tu departamento te lo hizo Wanda, pero la plata salió de mi cuenta. No te olvides de quién te bancó todos estos años viviendo en Milano, en París, en Estambul y en cuanto se te encantaba".

Los mensajes con los que Wanda desmintió la denuncia de Mauro Icardi

"¿Vamos a echarnos en cara cosas?", consultó Mauro en el mismo texto y continuó: "Me parece que tenés poco para decir de mí, como padre, como marido, como yerno, como amigo, como lo que sea y de verdad ¿yo soy el culpable? La enfermedad, ¿quién te dijo que no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milano con un ex compañero mío? Quizás también por mantener una doble vida desde hace tres años, con el que hoy en día terminó siendo ¿su novio? O quizás con todos los que sé... y chateaba por WhatsApp, Instagram, videollamada, etcétera. ¿Quién te dice que con tal de esconder todo eso no lo agarró el estrés que desencadenó la enfermedad dicha por Fundaleu? Pero claro, es más fácil echar la culpa a los demás", exclamó eufórico.

El amorío de Wanda

El tiempo le dio la razón a Icardi, ya que Wanda Nara confirmó su relación con L-Gante y la presume a diario en redes sociales. En los programas que visitó en el último tiempo y en publicaciones digitales, los tortolitos confesaron conocerse hace tres años y nunca perdieron contacto. En cuanto al compañero de Mauro mencionado en el mensaje, se trata del delantero nacido en España, pero jugador de la Selección de Senegal, Keita Baldé.

Icardi confirma la infidelidad de Wanda Nara con su ex compañero de equipo, Keita Baldé

Según los rumores, el delantero del Galatasaray habría descubierto la infidelidad de su esposa con su colega por las cámaras de seguridad de su vivienda, por los gastos en la tarjeta de crédito de su esposa y por un viaje a Dubai que la conductora había compartido con Baldé: "Están alojados en el Ja The Resort", aseguró sobre el supuesto encuentro un reconocido periodista llamado Jordi Martin. Si bien nunca se confirmó la ¿icardiada?, el propio Mauro fue quien en el último mensaje expuesto confirmó aquella infidelidad por parte de Wanda Nara.