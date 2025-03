Millie Bobby Brown denunció acoso mediático y respondió a las críticas con contundencia: "Me niego a..."

Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama a los 12 años con su papel en "Stranger Things", creció bajo el escrutinio público. Ahora, con 21 años, la actriz enfrenta una oleada de críticas sobre su apariencia y decidió responder con un fuerte descargo a través de un video publicado en sus redes sociales. "Hola a todos, soy Millie. Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que solo yo, algo que afecta a cada joven que crece bajo escrutinio público", comenzó su mensaje.

La actriz se refirió a cómo la audiencia y los medios parecen no aceptar su crecimiento y transformación física, esperando que conserve la imagen infantil con la que debutó en la televisión. La crítica se volvió especialmente violenta tras su aparición en la premiere de The Electric State el pasado 24 de febrero en Los Ángeles. Usuarios en redes sociales y varios artículos periodísticos cuestionaron su apariencia, asegurando que luce "mayor" para su edad.

Brown mencionó específicamente titulares como "¿Qué le ha hecho Millie Bobby Brown a su cara?" y "¿Por qué los centennials están envejeciendo tan rápido?", que analizaban su fisonomía con un tono crítico y especulativo. "Esto no es periodismo. Esto es acoso", sentenció Brown en su descargo. "El hecho de que escritores adultos gasten su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. Y lo peor es que algunos de estos artículos son escritos por mujeres", agregó.

El video de Brown se viralizó rápidamente, generando una ola de apoyo de sus seguidores y de otras figuras de la industria. "Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas poco realistas de personas que no pueden manejar ver a una niña convertirse en mujer", enfatizó.

La polémica sobre la apariencia de Brown también alcanzó a especialistas. El cirujano plástico Paul Banwell, consultado por Daily Mail, aseguró que su cambio físico es en gran parte producto del envejecimiento natural, aunque no descartó el uso de retoques estéticos sutiles. Sin embargo, la obsesiva atención sobre la fisonomía de la actriz reabrió el debate sobre los estándares irreales de belleza impuestos a las figuras públicas, especialmente a las mujeres jóvenes.

No es la primera vez que Millie Bobby Brown habla sobre la presión mediática. En una entrevista con Glamour en 2023, reveló cómo los comentarios sobre su imagen afectaron su autoestima. "Voy a entrar a Instagram y veré a cinco chicas diferentes que lucen hermosas, impecables, deslumbrantes, y me haré pedazos porque sé que nunca podré verme así", confesó en aquel momento. También habló del impacto emocional de crecer en la industria, afirmando que "el escrutinio público me despojó mentalmente".

La discusión en torno a la imagen de Millie Bobby Brown deja en evidencia una problemática mayor: la constante vigilancia y crítica sobre el aspecto de las mujeres en el entretenimiento. Con su valiente testimonio, la actriz busca generar un cambio en la percepción pública y en la manera en que los medios abordan estos temas. "Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir", concluyó.