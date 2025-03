El descargo de Nati Jota y Eial Moldavsky en Olga tras la polémica con Lali Espósito: "Fue bastante choto"

El escándalo en torno a Eial Moldavsky y sus dichos sobre una supuesta relación con Lali Espósito sigue dando qué hablar. Tras la repercusión que tuvo el episodio en el programa Sería Increíble, de Olga, tanto el comediante como la conductora Nati Jota salieron a hacer su descargo al aire. El viernes pasado, Moldavsky relató al aire un supuesto encuentro íntimo con una artista de "clase A", dejando entrever que se trataba de Lali Espósito. Su relato generó indignación en redes sociales, ya que se trató de una conversación cargada de detalles personales y comentarios que fueron interpretados como inapropiados.

Días después, el propio humorista admitió que la historia era falsa y pidió disculpas. Sin embargo, la polémica no se detuvo allí. Este martes, Nati Jota, conductora del programa que se emite por el canal de streaming, y el propio Moldavsky abordaron el tema nuevamente en Sería Increíble. "No queríamos dejar de hacer un comentario sobre la situación que tuvimos al aire el viernes. Fue un momento bastante choto. Yo, en lo personal, no lo decodifiqué como para frenarlo en el momento como hubiera querido y como correspondía", comenzó expresando Nati Jota. "Ya ayer subí un tuit y Eial también pidió sus disculpas", agregó.

Y continuó: "Nos pareció un poco tarde llegar al día de hoy, pero queríamos decir algo". Por su parte, Moldavsky reconoció la gravedad de la situación y también reflexionó sobre su accionar: "No, me parece que no hay mucho para agregar. Ya está todo publicado. Más allá de que dije que la historia no era verdadera, el video es muy feo de ver. No me gusta verme a mí así. Pedí disculpas. Las vuelvo a pedir acá porque es donde pasó. Así que pido mis perdones públicos. Creo que es una pésima manera de hablar en general de la intimidad de cualquier persona. Así que mis disculpas sinceras desde aquí".

A pesar de su intento de aclarar lo sucedido, Nati Jota también fue objeto de críticas por su falta de intervención en el momento. "Como conductora de este programa y también como mujer, verlo me hizo ruido de no haber intervenido en esa situación y haber participado de esa situación", señaló. "Es un momento, son comentarios y una conversación desagradable para tener, como dijo Eial, de la intimidad con una mujer, sea quien sea. No importa si es falso o verdad. No se hace eso, no se hace en ese tono, no se hace de esa manera, Son cosas que a mí siempre me interpelan y que me van a seguir interpelando", sostuvo la conductora.

De acuerdo con Nati Jota, no le gustó la manera en la que actuó su compañero, pese a que su reacción no fue la esperada cuando estalló la polémica, y sentenció: "No me gusta eso y voy a seguir comunicando y hablando de esas cosas. Para mí es algo que está mal y seguiré hablando de esos asuntos, pero bueno, la verdad que en el momento no intervine como me hubiera gustado, así que no quería dejar de decirlo. Así que bueno, eso sobre ese asunto tampoco es cuestión de hacerlo tan grande. Sucedió el viernes y no queríamos dejar de decirlo acá más allá de ya haber hablado ayer en nuestras redes sociales".

El descargo de Nati Jota tras los dichos de Eial Moldavsky en Olga

En redes sociales, sus disculpas no fueron bien recibidas por algunos usuarios, quienes le recriminaron su falta de acción en el momento. "Nunca se dan cuenta de nada ustedes", "Cerrá el orto" y "No podés ser tan tibia" fueron algunos de los comentarios que recibió en X. Lo cierto es que no es la primera vez que Olga, el canal de streaming dirigido por Migue Granados, queda en el ojo de la tormenta por una controversia.

A finales de 2024, una representación de un "pesebre viviente" en el canal fue considerada ofensiva por sectores cristianos, lo que desató una ola de críticas. Ahora, con este nuevo episodio, Olga vuelve a estar en el centro de la discusión. Mientras Moldavsky y Jota intentan dejar atrás el escándalo, la audiencia y las redes sociales continúan cuestionando los límites del contenido que se produce en el mundo del streaming.