Mimos, sol y un finde juntos en el Delta: ¿Celeste Cid y Santiago Korovsky muy "acaramelados" en un hotel?

Las mieles primaverales del amor parecen haber llegado a la vida de Celeste Cid en pleno verano. La actriz fue vista por el Tigre, subiéndose a una lancha de las que van a recorrer el delta y las distintas islas, con el actor Santiago Korovsky, protagonista y creador de la serie argentina de Netflix División Palermo. Si bien la ex Chiquititas se tomó el tiempo de negar el rumor y las imágenes que aparecieron, la versión acerca de que en público se mostraron mimosos no perdió fuerza.

La información surgió de LAM, precisamente de Maite Peñoñori, quien se encargó de difundir las pruebas en las que se los ve a punto de subirse a una de las denominadas "lanchas colectivo". "Tenemos foto, pasaron el fin de semana juntos en el Delta. Se subieron a una lancha de esas que te llevan a hoteles", reveló la periodista. "Él estaba con gorrita ahí en la foto", remarcó.

Una de las imágenes que filtró LAM del affaire entre Celeste Cid y Santiago Korovsky.

A su vez, detalló que los testigos presentes en el momento aseguraron que "los vieron acaramelados, pero relajados" y que "no se ocultaron ni taparon nada". Al mismo tiempo, fue la mismísima actriz quien se encargó de negar el rumor, con una historia cargada de mucho humor y chispa.

"Me acaban de mandar esto, tranqui. Es tan solo un ami. En verdad estoy saliendo con Martín Piroyansky. Aprovechamos la transmisión para desearle un feliz cumple a Santi en su día", escribió Cid en un historia que hasta fue compartida por el otro protagonista del affaire, quien le agregó la frase "importante aclaración". La humorada tiene que ver con que Krovsky suele bromear con que lo confunden con el otro actor mencionado en la historia.

La historia de Celeste Cid en donde negó su amorío con Santiago Korovsky.

Lo cierto es que la desmentida tuvo sabor a poco en el marco de la información que llegó al programa de América TV. Las versiones acerca de que se mostraron cercanos y acaramelados fueron contundentes y no sería la primera vez que personajes famosos niegan verdades para no exponerse en su vida íntima. En particular, hasta no hace mucho tiempo, la actriz estuvo en pareja con Abril Sosa, baterista de Catupecu Machu, ya que recién a fines de 2023 fue que concretaron su separación pública. Si bien no pasó mucho tiempo de aquella fecha, tampoco pasó mucho y esta podría ser una de las razones por las que Cid prefirió negar el rumor público.

Santiago Korovsky en el protagónico de División Palermo, que lo catapultó a la fama.

Por otro lado, la relación con el músico no terminó de la mejor manera, ya que él decidió volver con su ex pareja Silvana D'Abriola. "Se separaron y, según tengo entendido, no ha sido en buenos términos, al contrario. Les diría que estuvo todo bastante mal", afirmó en aquel entonces Juan Etchegoyen de Mitre Live.

"Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid con Silvana para recuperar ese tiempo perdido", definió después, tras preguntarse si no jugó a dos puntas en algún momento de la relación con la actriz.