Murió Claudio Rissi: vida y obra del actor más ecléctico, su mirada sobre la política y su opinión sobre Cristina Fernández de Kirchner

El mundo del espectáculo y toda Argentina llora la muerte de Claudio Rissi. Tenía 67 años y estaba luchando fuertemente contra un cáncer que terminó arrancándole la vida en el hospital "Los Arcos".

Quienes lo conocen dicen que era una persona muy querida por el medio donde se movía. Quienes lo vieron en la serie "El Marginal", amaban su personaje de "malo" que logró conquistar los corazones de todos.

Claudio Rissi

Marito Borges el personaje que manejaba el penal en "El Marginal" fue solo uno de los papeles por los que se recordará a Rissi que estaba orgulloso de su trabajo en esa tira: "Lo estoy viviendo bárbaro. Tengo la sensación de que me dijeron `che, sacate el buzo y ponete los botines que entrás a jugar . Yo venía en el banco de suplentes hace mucho tiempo. De titular jugué muy pocas veces".

Rissi desarrolló su carrera artística en Argentina con varias decenas de personajes que en el cine, trabajó en 45 películas, entre ellas: "Aballay"; "El Aura"; "Nueve Reinas"; "Tiempo de Descuento"; "Palermo Hollywood" y hasta trabajó en "Erreway: 4 caminos".

Claudio Rissi en "Palermo Hollywood"

En cuanto a tiras televisivas, participó en 43. Su última aparición fue en "Planners", pero también estuvo presente en "Un gallo para Esculapio"; "Valientes"; "El Puntero"; "Malandras"; "Okupas"; "El puntero"; "Los Simuladores", entre otras.

Comprometido políticamente con el país, Rissi no dudó nunca en posicionarse como un personaje político que no se callaba nada. Durante una entrega de premios, le preguntaron cómo era trabajar con un personaje tan fuerte en la serie "El Marginal" y qué paralelismos encontraba con la real situación de las personas en contexto de encierro.

Claudio Rissi en "Los Simuladores"

Lejos de romantizar su trabajo, explicó: "Te diría que lo nuestro es un juego de niños al lado de lo que se vibra ahí porque esto es tan sólo una actuación pero lo que pasa allí cuando es verdad... Me han pasado videos de algo que es real, algo que ha sucedido realmente...".

Además reflexionó: "Uff yo no quiero estar ni un minuto ahí adentro. Yo hace mucho tiempo hice teatro en cárceles cuando estaba en una comedia en la provincia de Buenos Aires y el olor, la gente cree que es como a orín, y no, hay adrenalina allí adentro. Es un olor muy particular que sólo existe en las cárceles".

Claudio Rissi en "Aballay"

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices le dieron el último adiós: "Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento".

Rissi, peronista comprometido

Corría el 2019 y Rissi viajó a México porque la serie "El Marginal" estaba nominada en varias categorías en los Premios Platino del año 2019. Allí dijo: "Vengo a apoyar esto que además forma parte de la industria de la cual yo también formo parte. Y apoyando a El Marginal a como dé lugar. Tengo la camiseta y las heridas las lleva mi cuerpo. Tan solo con mostrar los codos, o las costillas o las rodillas, está ahí todo lo que uno pone para este producto que está trascendiendo las fronteras de esta manera".

Además, cuando le preguntaron sobre la realidad argentina -que en ese momento estaba gobernada por Mauricio Macri- Rissi no tuvo reparo en contestar: "Estoy con el peronismo" y agregó: "Estábamos mejor con Cristina (Fernández de Kirchner). Te puede gustar o no. Hubo errores".

Claudio Rissi

Claro que también cuestionó el discurso que los medios de comunicación corrían en aquel momento: "¿Se robaron todo? Había un país desendeudado, satélites, ciencia, se fundaron 15 universidades, los jubilados cobraban en tiempo y forma y con un aumento que iba superando la inflación, los maestros cobraban, e hicieron dos mil escuelas. Y resulta que se robaron todo ¿Con qué plata? ¿Qué es lo que se robaron? ¿Encontraron la plata de Cristina? ¿Dónde está la plata que se robaron? Hay gente que dice que se robaron el PBI ¿Saben lo que es el PBI?", expresaba Rissi fijando su postura partidaria política.