Nacho Castañares sorprendió a Coty Romero con el mismo gesto que tuvo con La Tora, su ex novia

Nacho Castañares y Coty Romero siguieron a sus corazones y apostaron a una relación juntos. Con le pasar del tiempo, los tortolitos decidieron no ocultarse más y presumen, a diario, su amor en las redes sociales. Este fin de semana, la correntina viajó a su tierra natal Caá Catí y fue sorprendida por el segundo finalista de Gran Hermano 2023, quien se presentó en su casa y de una manera romántica, le pidió ser su novia: "Le dije que sí", escribió la influencer en sus historias de Instagram.

Nacho Castañares y Coty Romero oficializaron

Sobre un acolchado en su cama, Nacho había desplegado un muñeco de peluche, varios globos rojos, velas y un cartel de cartulina que decía: "¿Querés ser mi novia?". De esta manera, los ex hermanitos oficializaron su relación. Un día después, Coty abrió su corazón y le declaró su amor al streamer, aunque eso sí, con una indirecta a su ex pareja, Alexis Quiroga, más conocido como "El Cone": "Cuando se tienen experiencias tristes, uno tiende a pensar que todas las demás también serán de la misma manera; a mí me pasó, estuve tanto tiempo cerrada a sentir algo por alguien, tampoco podía conectar...", comenzó reflexionando junto a una foto de su ahora novio.

La propuesta de Nacho a Coty Romero

La mediática reconoció haberla pasado mal en su antigua relación, donde no faltaron las infidelidades y las exposiciones en la pista del "Bailando 2023", donde ambos compartían lugar de trabajo. Sin embargo, Nacho vino a curar todas esas heridas del pasado: "Con vos eso fue distinto, llegaste cuando tenía que ser, en el momento en que ambos crecimos personalmente y aunque quise cerrarme por miedo a lo que podía pasar, no pude, porque me enamoré de tus ojitos, tu voz, tu personalidad, tu capacidad de hacerme reír hasta estando enojada y cómo logras cambiarme el ánimo tan fácilmente, de todo vos. Sos todo lo que quiero, gracias por demostrarme que aún existen las personas buenas por hacerme sentir tantas cosas lindas, por darme tu amor y sobre todo, por hacerme feliz, yo quiero lo mismo para vos, y a mi lado", culminó.

Coty Romero sorprende a Nacho Castañares con su confesión

Pese a que esta muestra de amor y romance copó las redes sociales, algunos usuarios de Twitter no tardaron en poner en evidencia a Nacho, ya que no sería la primera vez que utiliza la táctica de velas y pétalos sobre la cama para sorprender a una amada. Con las pruebas sobre la mesa, el usuario BroerGrote22 escribió: "Che alguien que le tire una idea a Nacho que ya es la segunda vez que hace lo mismo...".

Así había sido el regalo de Nacho a La Tora

Cabe destacar que el ex hermanito había sorprendido a su ex pareja Lucila Villar, conocida como "La Tora", con globos, pétalos y regalos encima de su cama para uno de sus cumpleaños. Aquella sorpresa la habían mostrado en un streaming de Telefe, donde ambos trabajaban. Por el momento, ni Castañares ni Coty Romero se pronunciaron al respecto. Al parecer, la nueva parejita prefiere vivir su romance lejos de las polémicas, y hacen oídos sordos a las críticas. Ahora bien, ¿Qué dirá La Tora de todo esto?