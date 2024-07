Pedro Rosemblat habló por primera vez de la posibilidad de ser padres con Lali Espósito

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su romance el verano pasado y, desde ese entonces, compartieron imágenes de sus momentos juntos, especialmente en los viajes en los que el conductor de streaming acompaña a la cantante.

En esta oportunidad, Rosemblat fue el entrevistado en una charla con Iván Schargrodsky para su programa #OnTheRecord, Cenital.

Si bien habló mucho sobre política, también respondió cuando le preguntaron por su relación con Lali Espósito. "En la intimidad la llamo Mariana, porque me cuesta mucho menos vincularme con Mariana que ser el novio de Lali", reconoció.

Pedro también confesó que se siente muy enamorado: "Sí, la verdad que lo siento así y no quiero ser injusto, en referencia a las parejas anteriores, pero siento que uno cuando se enamora siente que se enamora por primera vez, o que no tiene nada que ver con las veces anteriores. Siento que este es un amor adulto".

"No hago ningún esfuerzo en eso de 'bueno, hagamos esto para sostener la relación'. y no me pasa nunca eso. Y sí, la verdad que estoy profundamente enamorado y como nunca. Y creo que lo que me conmueve mucho es la forma de ella de ver la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad que a mí me cuesta un poco más, pero que estoy seguro de que es por ahí", agregó.

"Mariana me enseña y me potencia la capacidad de disfrutar de las cosas y que si estás en una fiesta en tu casa no pienses en que se está ensuciando la alfombra, sino que disfrutes que están tus amigos ahí, bailando y pasándola bien", detalló Rosemblat, quien no quiso confirmar si están viviendo juntos.

Luego el conductor le preguntó a Pedro si le gustaría ser padre y su primera reacción fue la de tratar de eludir la respuesta. Sin embargo, después aseguró que sí: "La verdad que estuve mal porque era un momento tierno y lo corté, creo que, porque me dio un poco de inseguridad y me siento expuesto... Lo puedo contestar sin ningún problema porque la respuesta es que sí, me gustaría, es un deseo que tengo".

Lo que evitó responder es si había hablado con Lali sobre la paternidad: "No, eso no lo voy a contestar... No es una decisión unilateral, pero sospecho que sí, falta mucho para los 40, sí, creo que pronto es antes de los 40″.