"No quiero decir cuánto pago de prepaga": la furia de Flor de la V porque no la atendieron en una guardia

Florencia de la V empezó el programa del viernes de Intrusos sentada en una silla, sin hacer su entrada ni mostrar su look. Entonces les explicó a los televidentes que no podía estar de pie porque se encontraba muy dolorida.

"Estoy sentada porque ayer tuve un accidente doméstico en mi casa por la noche, por eso estoy sin tacos y sentadita como la maldita lisiada. Me llevé una puerta por delante y el dedo chiquito me lo saqué de lugar", detalló la conductora.

"Dicen que es bastante frecuente, ya me había golpeado, pero nunca a este nivel. Fue toda una odisea, me fui al Hospital Alemán con el pie hinchado, estuve una hora esperando y no me atendieron. Entonces me fui a mi casa", remarcó la conductora.

A Florencia le indignó que no quisieran atenderla con la cantidad de dinero que le cobran por su obra social: "Es una vergüenza, lo quiero decir porque no quiero mencionar la cifra que pago de medicina prepaga, pero es una vergüenza que sucedan cosas como esta. Imaginate la gente que no puede pagarlo y no tiene acceso a la salud. No lo puedo creer porque estaba híper dolorida".

Entonces decidió consultar con un amigo de su marido: "Estuve una hora esperando, no me atendieron y decidí irme a mi casa. Hablé con un doctor que conozco, amigo de Pablo, traumatólogo. Él me medicó, me vio y hoy me voy a seguir haciendo todo. Me tengo que hacer placa y un montón de cosas, pero vinimos porque estamos viviendo una situación bastante delicada en el canal porque los paros continúan y estaos acomodándonos a esta nueva modalidad de hacer televisión. No nos detiene nada, me puse estas chatitas y tengo el pie vendado, pero acá estoy".