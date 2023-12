"No voy a parar hasta ver muerta a Nazarena": Daniel Agostini, su nuevo divorcio y el oscuro audio del terror

Daniel Agostini volvió a estar en el ojo de la tormenta pública luego de que se filtrara que se encuentra en el medio de una escandalosa separación con Laura, su última pareja. El divorcio, ya concretado, se da a 18 años de su ruptura con Nazarena Vélez, aunque ahora aparecieron audios donde él confiesa que quería ver muerta a la ex panelista de LAM y que no va a parar hasta lograrlo.

Luego de que Ángel de Brito asegurara que "20 años después la historia vuelve a repetirse", la panelista Fernanda Iglesias reveló la información que tiene sobre el caso del momento. "Se divorció en los Tribunales de Tigre. Es todo muy horrible lo que me contaron, y del entorno de él", dijo.

Y sumó: "Gente que se tuvo que alejar por cómo la trataba a su mujer y madre de sus hijos. Hay audios terribles de amigos de él que no creían las cosas que decía Laura, y que pusieron micrófonos y grabaron. Están todas grabadas las barbaridades que decía".

Según detalló la periodista, en esa carga probatoria había fragmentos "donde decía que quería matar gente, que ella era una puta". Aunque lo peor todavía estaba por llegar: "Que a Nazarena hasta que no la viera muerta no iba a parar. Esos audios me los hicieron escuchar para que yo crea lo que me estaban contando", explicó Iglesias.

Luego, la ex Duro de Domar detalló las principales razones por la que el último romance del cantante terminó. "Tratarla mal, no dejarla salir de la casa, ni a trabajar, separarla de su familia", enumeró. "Lo típico que hacen los machistas", sentenció.

"Ella se divorció, pero él no transa con la casa. Lo mismo que le hizo a Nazarena. Ellos se habían comprado una casa en Canning. Los dos habían puesto plata, pero después la venden para darle la parte a Nazarena, y ella termina cediendo y él pone la casa toda a nombre de él", explicó Fernanda.

"Entonces ella pierde su parte y él ahora no quiere irse. Y lo que están haciendo es que los niños viven ahí y cuando ella va él se va y cuando él va, ella se va", aclaró. Además, filtraron que el cantante habría tenido un enojo con su colega Rodrigo Tapari, a quien acuso de tener intenciones afectivas con Laura. "¡Vos te querés c... a mí mujer!", habría dicho.

Daniel Agostini y Nazarena Vélez, cuando todavía eran pareja.

Mientras tanto, Vélez se encontraba en el piso de LAM y evitaba referirse al caso. Allí reconoció que hablaba con él "lo justo y lo necesario", sólo cuando lo necesitaba por el hijo que tienen en común: Gonzalo "Chyno" Agostini, y que hacía dos años que directamente no lo hacía.

"Fue muy doloroso", recordó respecto a los hechos que los dividieron en 2005. "A mí me trae a un momento muy terrible, cuando fui y le rompí el auto. Sin verlo a Chyno durante tres meses, porque él no quiso. Ahí fue cuando yo me vine de Córdoba haciendo Grimaldi y le rompí el auto", recordó Nazarena.

"Yo tuve que llamar a (Bernardo) Beccar Varela, fue todo un lío, hasta que me saltó la térmica y fui a la casa. Lo tenía a Chyno con una reja en el medio, lo abrazaba, la puteé a la mujer no sabés cuánto: 'Perra, basura. Pero flaca abrime la puerta'. Ahí rompí el auto y le secuestré el perro. Un asco. Sacó lo peor de mí", rememoró.

Daniel Agostini

Nazarena entre las cuestiones que aseguró que le dijo su ex, estaba la frase "vos sos una loca puta y te lo voy a demostrar", aunque al mismo tiempo intentó cuidarse de los excesos al hablar del padre de su hijo. "¿Sabés qué pasa? Ahora en medio de toda esta información, Chyno lo ama mucho a Daniel. Y si Dios quiere están por sacar un tema, que ojalá que lo saquen pronto", reconoció.

"Lo que te voy a decir es que nada de lo que estoy escuchando me sorprende. Y Laura, como te digo que la recontra puteé ese día, después la entendí. Y ella siempre le creyó a su marido", afirmó. "Es muy buena mujer, y lo es actualmente con Chyno", añadió.

"Eso me dijeron también, que es muy buen padre", la respaldó Iglesias. "Laura tiene mucho miedo de que le saque a sus hijos, porque ya tiene un antecedente. Ella debe estar odiando que hablemos de esto. Es una víctima total, está medicada", concluyó.