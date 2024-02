"Nunca tuve tanto miedo": Vanucci reveló el calvario que sufrió en la cárcel por una falsa denuncia de Garfunkel

A dos años de la separación de Victoria Vanucci y Matías Garfunkel, todavía quedan muchas historias impactantes que no conocieron la luz. Así quedó en claro durante una entrevista que brindó la mujer, en la que confesó que por una denuncia falsa de agresiones del empresario terminó en una cárcel en los Estados Unidos por un día y perdió la posibilidad de ver a sus hijos por una semana.

"Yo nunca tuve tanto miedo en mi vida", reveló Vanucci frente a Socios del Espectáculo. "Al principio estuve detenida con cinco mujeres siete horas. Después me vinieron a buscar para que me vaya a dormir a otro lado", amplió después ante la pantalla de El Trece. Aunque antes había dado más detalles de lo difícil que fue la noche que estuvo detenida.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci en su casamiento en 2012.

"Compartí celda con una mujer que se ve que estaba atravesando momentos muy importantes. Compartir celda es tremendo, no sé cómo explicárselos. Lo peor es que para taparme me habían dado una bolsa de tela que estaba llena de 'tajazos'. Yo lo único que hacía era rezar. Estaba despierta todo el día y, cuando veía pasar a alguien porque había una mini ventanita en la puerta, les decía que tenía derecho a hacer una llamada. No te escuchan. Nadie sabía que estaba ahí además".

"Al otro día de estar encerrada me dejaron salir. Me dieron un papel y me explicaron que me tenía que presentar tantos días para reportarme, como si fuera una convicta. Tampoco podía tener contacto con mis hijos por una semana hasta que el juez viera el tema y decidiera. Ahí fue que decidí hacer esto público y pedirle ayuda a todos ustedes", contó la mujer, en relación a la prensa y los periodistas.

Antes de estas declaraciones, Vanucci había relatado cómo se había desarrollado el conflicto que la hizo pasar por el calvario de estar detenida. "Lo que pasó es que él me puso en una esquina, me agarró y me sacudía. Yo lo que hice fue empujarlo e irme al baño para poder calmar la situación. Mis hijos estaban abajo y no estaban escuchando nada, que eso para mí era fundamental. Y ahí desde el baño escucho que llama a la Policía", repasó la actual empresaria gastronómica.

"Lo que hay que entender es que, en Estados Unidos, cuando vos hacés una denuncia es algo muy serio. Se lo toman de una manera muy seria", señaló Vanucci. Ante la pregunta de Adrián Pallares sobre si la razón de la falsa denuncia era que supuestamente ella lo había golpeado, la ex del empresario indicó que era porque había sido agresiva con él. "Después, encima fue peor porque el policía me informó que tenía que llenar un formulario y que me tenía que presentar frente al juez. Yo le quise explicar, le pedí por favor pero me dijo que no. 'Lo que tengas para decir, se lo decís al juez', me dijo", recordó.

Victoria Vanucci relató el horror que vivió el día que pasó presa.

"Ese formulario que me dieron, me lo agarra Matías al otro día y trata de pedirme disculpas. Me pide el papel y yo jamás pensé que ahí decía que en catorce días me tenía que presentar frente al juez. Yo le pedí que levantara los cargos porque no era joda, que dijera que había sido un error. Él me dijo que lo había hecho, se quedó con el papel, entonces pasaron catorce días y me vinieron a buscar", precisó Vanucci. "Yo le estaba haciendo el desayuno a mis hijos y me llevaron. Yo ahí agarro, lo miro y le digo: '¿Me estás jodiendo? Me dijiste que esto lo frenaste'. Y ahí me llevaron frente al juez", agregó.

"Yo no podía parar de llorar porque encima no tenía defensa. A vos te dan catorce días para que, supuestamente, contrates un abogado. Resulta que mientras yo lloraba frente al juez pidiéndole que me dejara explicar lo que pasó, la persona que estaba a mi lado recibió un texto y me sumó un cargo más. Y ahí fue que me mandaron directo a la cárcel", aclaró la modelo.

De cara a contar esta difícil anécdota, Vanucci explicó que toda esta dinámica conflictiva con su ex pareja y padre de sus hijos no fue siempre así. "Él estuvo completamente estable durante estos 14 años pero, cuando le pedí el divorcio, le causó un impacto importante. Yo nunca había conocido esa parte suya", reconoció.