Yanina le ventiló una infidelidad y Brancatelli tuvo que salir a pedir disculpas: "Viste que tenías el culo sucio"

La red social X, ex Twitter, fue protagonista de un feroz cruce entre tres personas totalmente inesperadas: Horacio Cabak; Diego Brancatelli y Yanina Latorre. Un rejunte de periodistas con muchos datos guardados y muchas cosas para decir, que se sacaron el filo de las garras y se enfrentaron con un sinfín de agresiones totalmente machistas y fuera de lugar, dejando expuestas las vidas privadas de cada uno.

Horacio Cabak

Todo comenzó por un cruce de tweets que tuvieron Cabak contra Brancatelli por puestos políticos, entrevistas y supuestos "acomodos" de los cuales se señalaron el uno con el otro, y si alguien faltaba en aquella discusión fue justamente la esposa de Diego Latorre que no deja títere con cabeza. En cuanto el periodista de C5N tildó al conductor de que se "arrodilla" para puestos, la "Angelita" le retrucó sin ningún tipo de filtro y todo se fue a grandes escalas.

En un principio, Cabak posteó una entrevista que le realizó a Javier Milei desde La Nación con una frase que, sin decir quién, alguna vez alguien se lo había dicho y él, orgulloso, cumplió con aquello. "... Y algún día vas a tener un programa y vas a entrevistar a un presidente de la Nación".

La idea del conductor era presumir lo hecho sin agredir a nadie, pero Brancatelli, totalmente irreconocible, le respondió con una feroz frase totalmente fuera de lugar y totalmente machirula. "Y... tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho. No te atragantes".

Sin medir la respuesta y teniendo el mismo tono machirulo con el cual le habló el periodista político, se dirigió de la misma manera tratándolo de realizar sexo oral con tal de obtener trabajos. "Branca, ¿posta? ¿Vos? ¿Posta? Llevas 21 años libando los penes más sucios de la políticos y venís a hacerte el picante? Contame cómo tenés el opi después de tanta fruición militante. ¿Branca? ¿Posta?".

Horacio Cabak y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso cruce mediante Twitter.

El ida y vuelta se volvió totalmente repudiable desde ambas partes y más teniendo en cuenta que ninguno dio el brazo a torcer, a tal punto de que Brancatelli continuó: "Ay, Horacio! Siempre con razonamientos acordes a tu cerebro de mosquito que tenés. Yo nunca oculté mi ideología. Me banqué años de ataques. Pero nunca claudiqué. La diferencia es que vos te hiciste el boludo durante años y ahora hacés gárgaras. Estás hecha una loca".

El cruce no terminó, lamentablemente, y ambos siguieron agrediéndose con la misma bajeza. "Branca, las prostitutas no tienen ideología. Solo tienen dueños circunstanciales", le escribió Cabak, a lo cual el panelista replicó: "Las que te gustan a vos. Tené cuidado que no te enganche de nuevo tu jermu. PD: Felicitaciones por tu ascenso a La Nación. Llegaste! Tanto esfuerzo hiciste! Cuidate loquita. Game Over".

Horacio Cabak y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso cruce mediante Twitter.

La pelea entre ambos varones culminó, pero si alguien faltaba en todo esto era Yanina Latorre. La panelista de LAM apareció sin que nadie la mencionara y le dedicó un polémico mensaje a Brancatelli: "Vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos".

Furioso, el periodista le respondió con total sarcasmo, recordó el polémico e histórico tweet de la familia Nannis y hasta la ligó Diego Latorre, que nada tenía que ver con la cuestión: "Ay Yanina! Posta. Me hacés reír. ¿Vos hablas de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos. Un beso a Puntita".

Para retrucar la machista e insólita respuesta de Brancatelli, Yanina no lo dudó y lo mandó al frente con una infidelidad que no había trascendido hasta ahora. "Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci... Besos a tu mujer", lanzó.

Yanina Latorre y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso cruce mediante Twitter.

Dejarlo expuesto en una red social con la trascendencia que tiene y ya sabiendo que en tan sólo un día logró tener más de un millón de visualizaciones, fue el arma secreta que encontró Latorre para dejarlo nocaut totalmente y hacer que el periodista político deba dar varios pasos hacia tras para finalizar totalmente la pelea. Por eso mismo, al día siguiente, escribió un hilo de tweets pidiendo perdón por todo lo mismo.

En el amanecer del día martes, Brancatelli realizó un breve comunicado en su cuenta de Twitter (X) el cual se llamaba "Disculpas y aclaraciones", dirigido contra quienes se peleó: "Hoy me levanté y me enteré que hicieron 'noticia' un comentario radial de una colega. Sumado a un cruce en X. Por eso: disculpas y aclaraciones. Empiezo lo más importante: quiero pedir DISCULPAS".

A partir de ahí, empezó a enumerar de a uno sus pedidos de disculpas en lo que tuvo que ver su cruce con la panelista y las personas que se vieron implicadas por consecuente. "Primero a Cecilia. Por meterme e indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas. Pese a que me aconseja siempre que largue la cloaca que es esta red. Que disfrute la familia. Las cosas hermosas q tenemos. Siempre aconsejando para ser mejor persona. Como lo es ella", escribió.

Diego Brancatelli mediante una entrevista con Infobae.

Ante esa aclaración de que es su esposa quien lo motiva a dejar las peleas de lado y enfocarse en lo que realmente le importa en su vida que debería ser la familia, aclaró: "El impulso y la sangre italiana me pudieron. Y tiene razón. Estuve mal. No hay peros".

Seguido a eso, mencionó a las dos personas con las que se cruzó en la red social: Yanina Latorre y Horacio Cabak. Haciendo un mea culpa, escribió: "También quiero pedirles sinceras disculpas tanto a Horacio Cabak como a Yanina Latorre. Es de buena persona reconocer que uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas no. Nunca me metí (hasta ahora) y siempre repudié que eso suceda. Así tiene que seguir siendo".

Para cerrar, aclaró que fue necesario para él mismo pedir perdón, debido a que "traspasó un límite" del cual se quiere retractar. "Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto. Pero traspasé un límite. Espero acepten las disculpas. Y si bien no coincido en nada de lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos. De hecho metí a Diego Latorre en el medio a quien admiro y respeto. No estuvo bien. Repito".

Yanina Latorre y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso cruce mediante Twitter.

Pero después de la cantidad de palabras, de los pedidos de disculpas, de hacer mea culpa por los dichos y de arrepentirse de todo lo expresado anteriormente, quien le contestó fue justamente la panelista de LAM que, sin pelos en la lengua, le aceptó el perdón pero de una manera muy particular. "La próxima, antes de hacerte el banana, recordá que tenés el culo muy sucio. Disculpas aceptadas", le respondió directamente a él, dejando así un nocaut total.