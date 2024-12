Pampita sorprendió con un secreto a voces sobre la China Suárez: "Reina la paz"

La polémica avanza sin freno: Wanda Nara, cansada de ser tildada como "mentirosa", mostró los mensajes que intercambió con la China Suárez años atrás donde ésta hablaba mal de la ex mujer de su pareja. Por su lado, Pampita pasa de polémica en polémica y, aunque desea mantenerse fuera del foco mediático sorprendió con la respuesta ante los chats.

La ex Casi Ángeles contó cómo la oriunda de La Pampa la ahorcó, así como narró las restricciones que ponía al padre de sus hijos para viajar con los menores. Lejos de estar afectada por aquello que revivió del pasado, la modelo se mostró superada ante la consulta de Yanina Latorre.

Los chats que filtró Wanda Nara, donde la China habla mal de Pampita

La historia fue así: la angelita le mandó un mensaje a Pampita para conocer su opinión acerca de los chats que intercambió Suárez con Nara y la modelo le respondió con paños fríos a la situación: " Con Eugenia tengo re buena relación de comunicación , nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos porque son hermanos y se aman", puso fin al misterio de cómo se encontraba.

La influencer dejó en el pasado su historia con Vicuña y la China, aunque mantiene contacto con ambos por sus hijos: "Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón, somos adultas y responsables de los chicos. Reina la paz , la comunicación y el respeto mutuo siempre entre nosotras". Si bien su descargo fue general, Yanina pidió una opinión respecto al contenido de los chats filtrados: "No tenemos nada que decir. Hemos construido una muy buena relación en estos años. Y todo vale la pena por la felicidad de los chicos", volvió a zanjar las dudas.

La intención de Wanda detrás de esta exposición fue mostrar su cercanía con la China, y exponer la verdadera personalidad de la tercera en discordia en su matrimonio y en el de Pampita: "¿Y ahora estás bien con ella?", consultó la cantante sobre quien fue jurado del Bailando en los fatídicos chats: "Jamás la voy a perdonar hasta que diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó, me quería matar , y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar", contestó la actriz.

Mientras Wanda Nara habla largo y tendido sobre su conflictivo presente, Pampita midió sus palabras y eligió la paz en esta polémica. Por su parte, la China Suárez prefirió guardar silencio absoluto y por eso no habló con ningún medio ni realizó un descargo en redes sociales; por el contrario sigue con su vida compartiendo contenido laboral y de algunos detalles de su privacidad.