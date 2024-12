Una temible alianza aterroriza a la China Suárez: Pampita, Zaira y Wanda Nara y su plan para destrozarla

En la noche del martes 3 de diciembre, las grandes figuras del mundo de la farándula de este 2024 se reunieron para el evento "Los Personajes del Año" de la revista Gente. En este marco, Wanda Nara se llevó todas las miradas tras a sus problemas legales con Mauro Icardi y su relación con L-Gante. Además, la mediática formó una alianza que podría traer problemas a la China Suárez, su enemiga pública.

Como todos los años, el reconocido medio convoca a los famosos que fueron noticia a lo largo del 2024. Una reunión donde no sólo se celebra el trabajo, sino que también genera polémicas; es así que la Bad Bitch se arropó en los brazos de su hermana, Zaira Nara y una influencer que llamó la atención.

Wanda Nara en "Los Personajes del Año" de la revista Gente

A través de redes sociales, los convocados mostraron el detrás de escena y, en efecto Wanda y Zaira se tomaron algunas fotografías con sus propios celulares. Lo sorprendentes es que al dúo se unió Pampita Ardohain y revolucionaron X: " La pesadilla a las 3 de la mañana de la China Suárez ", escribió una usuaria junto a un video donde la conductora de Bake Off posa junto a sus colegas muy sonrientes.

Lo cierto es que la oriunda de La Pampa regresó hace pocas horas de Tailandia, viaje organizado por Pandora en el cual generó buena relación con la menor de las Nara. La complicidad turística de Bangkok se trasladó al recinto de Gente, donde además de mostrar sus looks charlaron largo y tendido formando inconscientemente una alianza que hará temblar a la ex Casi Ángeles.

La alianza que hace temblar a la China Suárez

Si bien las tres han compartido numerosos eventos, su complicidad llamó la atención ya que se dio en un contexto donde Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y expuso los chats con la China, donde ésta hablaba mal de Pampita luego de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Benjamín Vicuña: coincidencia con la crisis del matrimonio de la empresaria y Mauro Icardi.

Zaira no suelta palabra

Pese a mostrarse unida a su hermana, la influencer se negó a hablar de las polémicas que rodeaba a su familia: "¿Qué te pareció la entrevista de Susana a Wanda?", consultaron los periodistas cuando llegó a "Los Personajes del Año", pero ésta rechazó dar declaraciones al respecto.

Los cronistas no dieron marcha atrás y repreguntaron sobre la entrevista con la diva de los teléfonos, agregando detalles sobre las fiestas de fin de año o si está dispuesta a tomar un mate con L-Gante: " No, no quiero hablar nada del tema ", sostuvo su postura.

Finalmente, negada a dar declaraciones sobre el nuevo romance de su hermana, Zaira Nara ninguneó a los periodistas recordando de la Bad Bitch se encontraba en el evento también. Esta actitud no fue la misma reacción que mantuvo en el último stream de Rumis, su antiguo programa: "Justamente uno en Noche Buena se reúne con la familia, se pone bien elegante. Porque Wanda tiene pareja nueva, ¿se incluye al cuñado nuevo en la cena?", le consultaron y respondió: "Para mí la Navidad es un momento para integrar. Yo soy muy de si hay un amigo que la está pasando solo porque es del interior y no llegó a viajar a visitar a su familia..."