Yanina dio detalles de su tensa charla con Wanda: "Arrancó a los gritos y le dije que bajara dos cambios"

A Wanda, Nara le importa. El escándalo mediático que la rodea sigue creciendo, luego de la reveladora entrevista que le dio a Susana Giménez. Allí, la empresaria habló sobre su separación de Mauro Icardi, su relación con L-Gante, y sus tensiones con Eugenia "La China" Suárez. Pero además, la conversación trajo consigo una inesperada disputa con Yanina Latorre, panelista de LAM, a quien la empresaria señaló indirectamente como alguien "ensañada con arruinarle la vida" en complicidad con Elba Marcovecchio, abogada de Icardi. "Soy yo la panelista, nómbrame, pelotuda", fue la inmediata reacción de la panelista de LAM;

Wanda Nara sepultó a Icardi y humilló a La China

Resulta que a través de un vivo por Instagram, Yanina acusó a Wanda de desviar la atención y tergiversar los hechos: "La culpa es toda mía, de mi abogada y de Mauro. ¿Qué tiene que ver? Esta hace quilombo, se lo coge a L-Gante, lo saca al tipo (Mauro) de la casa, y bue chicos, 'fue una cuestión de humanidad'... Yo ahí no tengo nada que ver. Wanda Nara, no mientas, me encabroné. Y aparte me dice la panelista, pero ¿sabés qué, boluda? Decime Yanina La Torre, amor. Me encabroné".

Lo cierto es que durante la última emisión de LAM, la mujer de Diego Latorre redobló la apuesta y reveló que mantuvo una álgida conversación con la empresaria. Según la panelista, Wanda comenzó la charla a los gritos, advirtiendo que le impondría un "bozal legal" para impedir que siga hablando de ella. "Nos dijimos de todo. Arrancó a los gritos, pero le dije que bajara dos cambios y que habláramos. Quiere cambiarme la opinión, no la información", contó Yanina.

Latorre sostuvo que Wanda intentó convencerla de que su postura era la correcta en los conflictos con Icardi y la China Suárez, pero que ella se mantuvo neutral: "Le dije que voy a contar su versión, pero no significa que le crea todo ni que esté de acuerdo". La panelista aclaró que nunca fueron amigas, aunque sí tuvieron un buen vínculo: "Le preocupa lo que digo porque la gente me cree. Hay cosas que considero que tiene razón y hay cosas que estoy del lado de Icardi"

Yanina Latorre

La relación de Wanda con la China Suárez volvió a ser tema central luego de que Nara publicara en sus redes sociales capturas de chats donde la actriz criticaba a Pampita Ardohain, con quien tuvo un conflicto mediático años atrás. Yanina opinó que este acto fue innecesario: "Si Wanda no quiere exponer a sus hijos, exponer a Pampita, Benjamín Vicuña y su relación con ellos es pasarse de la raya. Le pregunté qué quiere buscar con todo esto. Me dijo que se pudrió de la China".

Según Latorre, Wanda admitió que busca "desenmascarar" a la actriz y aseguró que tiene pruebas contundentes para lograrlo. Además, Yanina reveló que el vínculo entre ambas mujeres comenzó cuando Suárez pidió a Wanda consejos sobre permisos para viajar con sus hijos. "Wanda me dijo que comenzó a hablar con la China desde que la actriz, una vez, tenía que salir del país y le pidió consejos de cómo tenía que hacer con los permisos para que saliera con sus hijos", contó.

Mauro Icardi y Wanda Nara

En el mismo ciclo de América TV compartieron un mensaje de voz de Wanda donde detalla cómo negoció la división de bienes con Icardi. La empresaria afirmó haber presionado al jugador del Galatasaray para que firmara rápidamente el acuerdo. "Yo lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división de bienes. Seguimos casados, pero lo que gana ahora ya no me afecta", confesó en el audio. Wanda también comparó esta situación con su separación previa de Maxi López, donde la división de bienes tardó ocho años en resolverse, lo que describió como un "trauma". En contraste, destacó que con Icardi actuó de manera calculada para evitar conflictos prolongados.