Peso Pluma reapareció tras la infidelidad a Nicki Nicole: tapado, poca onda y fuck you de regalo

Pasaron dos meses del día en que salió a la luz el video que dejaba en evidencia la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole y que dejaba, sin dudas, a todos los fanáticos de su música totalmente sorprendidos por la mala exposición elegida. En ese momento, la única que decidió romper el silencio fue la cantante agradeciendo el apoyo, al contrario de la actitud del rapero que prefirió llamarse a silencio tras estar totalmente en offside.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Pocas veces se vio una separación tan escandalosa y a ese nivel dentro del ámbito de la música urbana y trapera, que cayó no sólo como un balde de agua fría sino que además dejó varias consecuencias. Todo parecía que marchaba bien entre los dos: llevaban siete meses de relación, declaraciones de amor frecuentes, asistencias a eventos de gran nivel como pareja y hasta incluso decidieron pasar las Fiestas en el mismo hogar. Pero en cuestión de cinco días, todo aquello se destruyó.

Después de asistir juntos a la premiación de los Grammys, en donde él habló maravillas de la oriunda de Rosario, la llenó de elogios y hasta comentó que era el momento más feliz de su vida por estar acompañado de ella, pasaron cinco días y se filtró un escandaloso video en donde se lo veía al mexicano retirándose de un casino en Las Vegas de la mano de otra mujer sin ni un poco de disimulación.

Claro que aquel video tomó tal trascendencia que en cuestión de minutos ya se había difundido por todas las redes sociales y en todos los portales se hablaba de la insólita y polémica infidelidad de Peso Pluma. Por tal motivo, Nicole fue quien rompió el silencio con una historia en su cuenta oficial de Instagram agradeciendo el amor que le hicieron llegar todos sus fanáticos apoyándola en ese momento tan duro.

La historia de Nicki Nicole que confirmó los cuernos de Peso Pluma.

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", escribió y acto siguiente eliminó de su perfil todas las fotos que tenía con su ahora ex novio y lo dejó de seguir tanto a él como a todo su entorno en las redes sociales.

Al día siguiente, la tercera en discordia llamada Sonia Sahar también brindó un descargo de la misma manera que Nicki Nicole, pero mediante un video explicativo. En el mismo, aseguró que conocía a Peso Pluma pero no sabía sobre su situación actual y como no consume nada español, tampoco conocía a la cantante. "No conocía su estado de relación ni tampoco sé quién es ella. No tengo malas intenciones de romper relaciones o esas cosas", aclaró y nunca más se refirió al tema.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Latin Grammy 2023.

Lo llamativo de toda la cuestión es que las únicas dos personas que decidieron expresarse sobre el tema fueron ambas mujeres a diferencia del oriundo de México que, habiendo arruinado una relación y dejando expuesta de mala manera a su pareja siéndole infiel ante todo el público, decidió llamarse a silencio y no mostrar su figura bajo ningún punto de vista.

Los días pasaban, las semanas corrían y Peso Pluma seguía sin publicar nada en ninguna de sus redes sociales porque todas sus publicaciones se llenaron de comentarios negativos con respecto a su relación con Nicki Nicole. Por tal motivo, el cantante privó esa parte en sus redes sociales, quitó las interacciones y siguió durante más de dos semanas, sin mostrarse al público.

Peso Pluma borró a Nicki de sus redes, pero sólo dejo una foto.

Y un día reapareció. A fines de febrero, volvió a publicar imágenes sobre su nuevo lanzamiento en conjunto con Duki y además, una gira por Estados Unidos que le ocupará gran parte del 2024, pero todo aquello sin tener que mostrar su rostro por ningún lado ni tampoco hacer hincapié en algún tema que le de incomodidad, como por ejemplo, la infidelidad.

Ahora, a dos meses de la escandalosa separación, el cantante superó aquel escondite y resguardo que quería hacer ante su persona y reapareció en sus redes sociales mostrando su rostro como desde el 10 de febrero no lo hacía. En esta ocasión, se grabó observando un partido de NBA con un amigo, pero con una enorme particularidad: poca onda, fuck you y escondido ante la gente.

Peso Pluma reapareció en sus redes sociales tras dos meses sin mostrarse.

Más allá de que es una persona sumamente reconocida y que quiere resguardarse ante el público para pasar desapercibido, es una obviedad de que el mexicano ahora quiere tener el perfil mucho más bajo tras la cantidad de insultos y comentarios negativos que recibió. Por eso mismo, asistió a un partido de NBA con un buzo negro, encapuchado y lentes de sol puestos para que sólo se le vea la nariz y la boca.

Para romper con aquel escondite y lavado de imagen que intentó hacer durante dos meses, se filmó un video en modo selfie mostrando lo poco que se le veía el rostro pero con una señalización que deja la puerta totalmente abierta de a quién se lo habrá hecho. En el video, después de mostrar a su amigo -que sonrió- se enfocó a él mismo y le hizo un fuck you a la cámara. ¿Será por todas las críticas recibidas?

Peso Pluma suspendió su gira por Latinoamérica

En la semana anterior, mientras que Peso Pluma decidía seguir resguardado para no recibir más críticas hacia su persona, su entorno confirmó una noticia de último momento que todo tuvo que ver con la separación de Nicki Nicole: por "motivos personales" canceló sus shows programados en Latinoamérica, sabiendo que iba a ser totalmente repudiado en aquellos lugares por lo sucedido.

El 1 de marzo debía presentarse en el Festival Viña del Mar y a pocos días de realizarse, el entorno del oriundo de México confirmó que se daría de baja de aquel show y que tampoco dirá presente en los otros dos conciertos que tenía programados en Lima (Perú) y Asunción (Paraguay). Si bien la razón fue por "problemas personales", es un hecho de que mayormente en Latinoamérica, no cayó para nada bien su infidelidad y muchas personas decidieron darse de baja de su fanatismo por el cantante.

Peso Pluma canceló su gira por Latinoamérica.

Por su parte, Peso Pluma nunca tomó en cuenta anunciarlo ni hacer un descargo sobre la cancelación de sus shows, dado que la organización del Festival de Viña del Mar fue la que dio la noticia de que el mexicano no arribará a Latinoamérica por un largo tiempo. Mientras tanto, anunció su gira por Estados Unidos sin hacer mención a ninguna otra cosa.

"La producción del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 informa que el artista Peso Pluma comunicó que no podrá presentarse en el certamen este 1 de marzo, como estaba previsto. De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, el artista cancelará toda su gira por Latinoamérica, incluyendo el Festival de Viña del Mar", decía el comunicado y luego de eso, confirmaba que quien lo reemplazaría sería nada más ni nada menos que Trueno.

Era un hecho totalmente claro que Peso Pluma no se presente en Latinoamérica, ya que la mayoría de los comentarios negativos que recibió eran todos provenientes de aquellos países. Además, en el Festival realizado en Viña del Mar, cuando sonó la canción del mexicano, la gente atinó a abuchearla y silbarla para que el DJ la cambie y no se vuelva a escuchar, demostrando así un total repudio hacia él.