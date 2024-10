Polvo blanco, medicamentos y destrozos: qué dice la autopsia al cuerpo de Liam Payne

Durante la tarde del miércoles las redes sociales estallaron al trascender la noticia sobre la muerte de Liam Payne, el ex cantante de One Direction, de 31 años, que falleció tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, en Palermo, Buenos Aires. La tragedia ocurrió cuando el músico cayó unos 13 o 14 metros hacia el patio interno del hotel. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó su muerte poco después de la caída, con lesiones incompatibles con la vida, incluida una fractura en la base del cráneo. La autopsia al cuerpo de Payne fue hecha por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de la calle Viamonte.

El estudio se realizó en la Morgue Judicial de Buenos Aires.

De acuerdo con el informe, el artista murió a causa de un "politraumatismo" que le causó una "hemorragia interna y externa". La secuencia se desencadenó con un llamado al 911 realizada por el encargado del hotel, quien reportó la presencia de un huésped "agresivo que podría estar bajo los efectos de sustancias". También mencionó haber escuchado un ruido fuerte en el área interna del hotel. Entre la llamada y la llegada del SAME, transcurrieron seis minutos, período clave para la investigación. Las autoridades encontraron la habitación de Payne en un estado caótico, con signos de daños, polvo blanco sospechoso y botellas de alcohol.

También hallaron medicamentos como clonazepam. Había además, evidencias de posible consumo de sustancias, como velas derretidas, papel metálico y latas con manchas de quemaduras. Las investigaciones forenses adicionales incluyen estudios toxicológicos y el análisis de su historia clínica para evaluar su salud mental. La principal hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque no se descartan otras posibilidades. El primero en referirse a la tragedia fue Ángel de Brito, quien a través de su cuenta de X dio detalles del delicado episodio que se vivió en Palermo: "El músico británico falleció al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo".

Testigos del hotel sostienen que vieron al cantante bajo los efectos del alcohol y estupefacientes.

El periodista de espectáculos, que tuvo acceso al parte policial, remarcó que "personal policial de la Comisaria 14B fue fue dirigido al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol". "SAME constató el deceso", añadió y siguió: "Estaba en Buenos Aires acompañado por su novia. El golpe fue mortal, confirma el SAME. La policía científica está llegando para investigar qué ocurrió. Lesiones gravísimas (irrecuperables) tras la caída (14 metros) fue identificado por el pasaporte. La habitación completamente desordenada y con restos de lo que había usado durante el día".

De Brito fue uno de los primeros en dar detalles del trágico desenlace del artista

Al mismo tiempo, remarcó que Payne era padre de un nene de 7 años y dueño de una fortuna "estimada en 47 millones de euros". "Etaba en proceso de rehabilitación. El cantante reveló que su alcoholismo comenzó cuando el equipo que estaba a cargo de a la banda, los encerraba en habitaciones de hotel para ´garantizar su seguridad´ en medio de sus compromisos laborales por la magnitud que adquirió One Direction en el mundo", sentenció. En los días anteriores, Payne había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud relacionados con una infección renal.

Además, fue objeto de controversia cuando su ex pareja, Maya Henry, lo acusó de acoso y reveló detalles preocupantes sobre su relación. De hecho, la joven se encuentra promocionando su libro "Looking forward", basado en eventos reales, en la que habla de su relación con Liam. En él, la autora describe algunos de los episodios traumáticos que vivió con su ex pareja cuando ella apenas había alcanzado la mayoría de edad. Maya estuvo invitada en el podcast The internet is dead, y habló de cuál fue el detonante para terminar su relación con el cantante, a quien acusó de haberla obligado a abortar, de manera sigilosa, para que los medios no difundan la noticia.

Habían destrozos en la habitación del hotel

Maya reveló que el cantante no le permitió ir con un profesional para que la ayudase, y que, en el momento de terminar el embarazo, ni siquiera la acompaño durante el proceso. En ese momento, ella tenía tan solo 19 años. En "Looking Forward", la autora nombró al cantante Oliver Smith, un ex miembro de la boyband 5foward, una clara referencia a One Direction. Previo a conocerse la noticia del fallecimiento de Liam, Maya fue atacada en las redes sociales por los fanáticos del cantante, los cuales la acusaron de estar "obsesionada" con el músico y la responsabilizaron por la trágica muerte del artista británico.

La llamada al 911 se realizó previo al accidente que termino con la vida de Liam.

Por este motivo, Maya utilizó su cuenta de TikTok para enfrentar las críticas: "Me llaman a mi 'obsesionada' y ustedes ni siquiera saben que es lo que paso puertas cerradas", dijo defendiéndose de las críticas que recibió por el libro que publicó. En el video, relató el acoso que vivió de parte de Liam una vez finalizada la relación. "Desde que cortamos, él no para de mandarme mensajes desde distintos números de teléfono, así que nunca sé dé donde provienen las llamadas. Se crea nueva cuentas de Icloud para mandarme mensajes por Imessage, es siempre una maldita nueva cuenta, siempre que veo la notificación sé que es de él. También me mandaba emails y lo hacía siempre que 'le sacaban el telefono'. No me hablaba solo a mí, sino que también a mi madre, ¿les parece eso un 'comportamiento normal'?'", detalló.

La última foto que subió el cantante junto a su pareja

Al final, la joven reveló que una vez finalizada la relación se enteró de que Liam invitaba a sus amigas a su casa y que todavía seguía invitando a su mejor amiga cuando su novia actual, Kate Cassidy, no se encontraba con él. El músico, nacido en 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, saltó a la fama en 2010 como miembro de One Direction. Tras la separación del grupo, emprendió una carrera en solitario con éxitos moderados. Su vida estuvo marcada por desafíos personales y problemas de salud, incluido un riñón disfuncional desde el nacimiento. Fanáticos y celebridades expresaron su pesar tras la noticia, rindiendo homenaje frente al hotel y en redes sociales.