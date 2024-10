Calamaro confesó ser "libertario" pero no es el único: lista completa de artistas-soldados de Las Fuerzas del Cielo

Andrés Calamaro ¿sorprendió? por su postura alienada al gobierno de Javier Milei a través de redes sociales donde desde su cuenta @Galimbe64457296 reflexionó sobre su posicionó como uno de los artistas que está alineado con las Fuerzas del Cielo.

Ante una publicación de La Derecha Diario, el medio de comunicación que sostienen desde el espacio comunicacional de La Libertad Avanza que rezaba: "Soy Lbietario como Cahrlyu García, Messi y como el Rock", el artista expresó: "No son palabras textuales. Soy ácrata de derechas, no soy gorila y me corresponde ser gentil con los líderes de la República. Charlie es como es, anti-peronista le queda chico. Messi es Messi", dijo.

Andrés Calamaro

Además, expresó: "Un señor como yo, importante y popular, no puede andarse con payasadas ni llorar todo el día. No pido nada y espero mayor bienestar para mi gente y punto. Charlie es de otra generación y Leo de otra distinta" y continuó: "'Liberal' en los Estados Unidos es equivalente de progresista votante de demócratas. La economía de libre mercado es otra cosa. Mientras funcione en nuestro país nos da igual como se llame". Ni lerdo ni perezoso, Calamaro anunció las fechas de sus próximas tocadas en el país vecino de Uruguay.

Posteo de La Derecha Diario

Ante semejante declaración, BigBang recopila las declaraciones de los artistas que sigue la misma línea que Calamaro y, aunque algunos como Emilia Mernes diga que de "política no hablan", se nota a las claras para de qué lado de la mecha se encuentran.

El Dipy

Abiertamente jugador de Mauricio Macri y oportunamente ahora de Javier Milei, tanto así que se presentó como candidato para manejar nada más y nada menos que el partido de La Matanza: "Tuvo que venir un outsider que quedó en segundo puesto, detrás de un bastión kirchnerista. La gente está cansada de que sean siempre los mismos".

El Dipy y Milei

Finalmente, el cantante de cumbia libertario obtuvo el 23,15% de los votos por lo que no ganó las elecciones. Tras la derrota, el Dipy admitió: "Las encuestas daban que yo no llegaba ni a los dos dígitos. La gente de La Matanza se dio cuenta de muchas cosas y ganarle a gente conocida de JxC es un montón, es que la gente no le cree más a los políticos que siempre son los mismos", dijo en ese momento y también expresó: "Javier dio un batacazo tan grande porque es la primera vez en años que la gente creyó en alguien, en él, en mí, la gente se despertó y sabe que esto puede cambiar".

Patricia Sosa

Es tal vez la historia más triste: es que la vocalista argentina confesó "bancar" al gobierno del libertario pero, con el correr de las semanas y los meses, la artista cambió abruptamente su opinión. En una entrevista con Luis Novaresio explicó: "Presidente, hay mucha gente que lo estamos bancando, ¿vamos a salir de esta o no? Usted me dirá que sí, pero bueno, hagámoslo un poco más visible".

De todas maneras, el enojo fue aún más visible cuando el gobierno le tocó el bolsillo y eliminó a través de un decreto que SADAIC dejar de pagar los derechos de las canciones que son reproducidas en eventos y salones de fiesta: "Una canción es propiedad privada", renegó. ¿La seguirá viendo?

Guillermo Francella

Fue durante la presentación de la nueva temporada de la serie El Encargado, donde el actor protagoniza la serie que confesó que era adepto al gobierno de Javier Milei. Cabe destacar que, en la última temporada Eliseo, el personaque interpreta Francella quiebra jla lucha sindical entre los trabajadores, algo que también muestra su inclinación política.

Fue en ese contexto que Francella expresó: "Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas", dijo y también analizó: "Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente".

"Eliseo" llega a Casa Rosada cargada de simbolismo libertario

En ese sentido, profundizó: "Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaron, la Ley ómnibus, el DNU. Sabía que iba a haber contrastes, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", y para terminar analizó: "Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas". Hasta el momento no hubo más declaraciones de Francella con respecto al gobierno de La Libertad Avanza.

Susana Giménez

"Susana la está viendo. ¡Viva la libertad, carajo!", posteó el mismísimo Javier Milei que habló largo y tendido en el ciclo de la conductora que se grabó en Casa Rosada mientras el INDEC informó que en Argentina hay un 52% de pobreza.

Luego de haber apoyado al presidente en reiteradas oportunidades, la rubia no dio un paso atrás y confesó lo maravillada que está con el presidente: "Me gustó mucho conocerlo, no lo conocía. Es un genio con la matemática".

Nik

Si bien el dibujante es conocidísimo po plagiar chistes, en la última época se volvió famoso por estar del lado de Milei. Ayudó durante la campaña con viñetas que demostraron su afición por Las Fuerzas del Cielo y hasta se animó a "militar el ahorro" recomendando segundas marcas que la gente podía conseguir en caso de que los salarios fueran insuficientes.

El plagio que Nik regaló a Javier Milei

Dibujó a Milei con una motosierra lista para destruir al Congreso, lo imaginó junto a su perro Conan desde Casa Rosada para el día del amigo y hasta le regaló uno de sus plagios: el dibujo del Congreso con una peluca, algo que ya se había realizado en Estados Unidos pero con el pelo de Donald Trump.

Luis Brandoni

El tradicional actor consideró que piensa igual que su par Francella: "Yo tengo una opinión bastante parecida a la de Guillermo, porque a mí me gustaría que le vaya bien al país, como no podría ser de otra manera".

Luis Brandoni confesó ser libertario

En ese sentido también explicó: "Yo no pertenezco a ese sector político, yo no lo voté al presidente, pero la verdad es que necesitamos que nos vaya bien, que nos vaya un poco mejor. Lo merecemos. Y yo creo que la sociedad argentina ha propuesto un cambio, evidentemente, y ojalá las cosas vayan bien. Es lo que queremos todos los argentinos que queremos a este país".

Emilia Mernes

Aunque nunca lo dijo abiertamente, Mernes dejó su postura bastante clara. Fue durante una entrevista con un medio español; Javier Milei acababa de asumir como presidente y en esos momentos empezó a desfinanciar la cultura argentina como nunca antes havía sucedido.

La entrevistadora le preguntó expresamente si le preocupaba la situación de los y las artistas argentinas. Ella no tuvo mejor idea que quedarse muda, mirar a su representante que dijo desde atrás de cámara: "No va a hablar de política".

Emilia no dio más declaraciones al respecto.

Alfredo Casero

Durante toda la campaña de Javier Milei, Alfredo Casero vociferaba que Argentina necesitaba un cambio. Sin embargo, fue uno de los arrepentidos de haberlo votado; es que sus intereses se vieron contrapuestos cuando le ofrecieron un cargo a su colega El Dipy.

Alfredo Casero

Ante esta situación, Casero despotricó fuertemente: "Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, inútil en todos los términos. Me parece un horror y no era lo que habíamos votado".