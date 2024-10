Puñal por la espalda: el tenso cruce entre Nacho Castañares y La Tora que desató la ira de Coti

El pasado martes, Nacho Castañares y Lucila Villar, más conocida como "La Tora" tras su paso por Gran Hermano, protagonizaron un tenso momento en pleno stream en Fuera de Joda. La ex pareja discutió en vivo frente al resto de sus compañeros. Los conductores debatieron acerca de fenómenos naturales y de las creencias, pero no lograron ponerse de acuerdo respecto a lo que cada uno piensa u opina sobre el tema. Todo surgió al dar detalles del eclipse que tendrá lugar este 2 de octubre; según astrólogos advirtieron que el mismo tendrá una gran carga energética e influenciará en los comportamientos y sentimientos de las personas.

Nacho Castañares se sintió golpeado por su ex pareja

Lucila usó como ejemplo una creencia de su ex pareja: "Vos crees en una mariposa cuando se te apoya, ¿me estas jodiendo?", cuestionó y desató la furia del joven: "No me faltes el respeto", paró de inmediato la situación. En su paso por Gran Hermano, Castañares contó el emotivo significado de aquel animal, el cual lo vincula con su madre, que murió en mayo de 2021. Según el conductor, en cada momento especial de su vida, una mariposa se apoya sobre alguna parte de su cuerpo, esto se evidenció durante sus últimos días en la casa, cuando ocurrió lo que describe, en el momento exacto en el que se encontraba con la visita de su padre.

Nacho no sólo se angustió, sino que además le hizo saber a su compañera el mal rato que pasó y fue así que terminó retirándose del programa: "Te estas yendo al pasto, tiene otro significado", confesó. El clip del tenso momento se viralizó rápidamente en redes sociales, y generó la indignación de muchos usuarios: "Que mina mas forra la Tora, como le va a decir eso cuando sabes que para él es muy importante el significado de la mariposa. Una falta de respeto", fue uno de los comentarios a favor del mediático, mientras que otros cibernautas defendieron a la conductora: "Nacho es el típico chabón resentido e histérico que arma circo por cualquier cosa y no sabe escuchar. No importa el significado de la creencia si al fin y al cabo todo está basado en la fe y uno no es más importante que otro".

Horas más tardes, Coti Romero, quien actualmente se encuentra en una relación con el influencer, se involucró en la polémica. A través de una historia de Instagram defendió a su novio: "Yo solo voy a decir, nadie se va a meter con él porque lo mínimo que se van a comer va a ser una macabeada", sentenció con un video donde se lo ve al ex hermanito con cara apenada.