Sofi Gonet tras su ácida opinión de la entrevista que Milei le dio a La Su: "Hundí a mi propio programa"

La entrevista grabada que el presidente Javier Milei le concedió a Susana Giménez en Casa Rosada dejó mucha tela para cortar. Si bien la nota duró alrededor de 20 minutos, la mitad del tiempo el mandatario se lo dedicó a hablar de su relación con Amalia "Yuyito" González, la cual definió como "profilaxis". Resulta que cuando La Su le preguntó al jefe de Estado si tenía tiempo para dedicárselo a algo tan "banal como el amor", el libertario le respondió con firmeza: "Yo lo llamo profilaxis, tratamos de evitar que se mezclen nuestros trabajos. No creo que el amor sea una cuestión banal", contó, para luego aclarar que el "flechazo" ocurrió el día que cantó en el Luna Park.

El navegador no soporta este contenido.

Mientras este ida y vuelta ocurría, Sofía Gonet, parte del streaming que Telefe le puso al programa, no dudó en criticar a Susana -y a la producción- por tratar el romance del presidente durante la entrevista. "La verdad, me emboló un poco la nota", dijo la influencer de moda bautizada como "La Reini" y destacó el nivel de machismo con el que se abordó la nota al líder de la Libertad Avanza: "Siempre me pongo a pensar, que si el Presidente fuese mujer y se la pasara presentando novias en la TV, la harían verga".

A partir de ahí, el comentario de Gonet se viralizó a gran velocidad y muchos no dudaron en salir a cuestionar a la influencer, mientras que otros la respaldaron por su franqueza a la hora de opinar. "Hay un streaming oficial de Telefe donde le pegaron con un caño a la entrevista de Susana Giménez a Milei, y terminaron poniendo el tema Fanático de Lali (Espósito). El régimen puso todo para esta publinota y le salió pésimo", decía, por ejemplo, uno de los tuits que se viralizó.

Ante esto, la influencer publicó un descargo en su TikTok donde habló sobre su reacción y pidió desdramatizar el asunto. "Hundí a mi propio programa, igual ya sabia que esto me iba a pasar. ¡Era cantado! Dos palabras dije. No chicos, para qué. Hoy me levanté, me levantaron de todos lados. Y qué papelón, que soy lo menos profesional que existe, que ojalá que me despidan. ¿Me están deseando el despido? ¿Me podrán despedir por esto? Para mí es un poco antidemocrático", comenzó diciendo con humor.

Totalmente risueña y riéndose de las críticas que recibió en las últimas horas, La Reini describió cuáles fueron las condiciones que puso para ser parte del streaming de Telefe. "Yo no me subo al pony ni empedo para ir al programa, no tengo camarín. Me cambio en el baño antes de que arranque el programa. No tengo nada, ni auto, ni maquilladora, no tengo nada. Lo único que pedí fue libertad total de expresión a la hora de reaccionar y de hacer el programa. No quería bajada de línea aburrida. La única condición que puse, o sea, el resto no me importa nada, no me pongan nada, pero no me digas qué decir y qué no. Esa es mi única regla", cerró.