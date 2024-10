"Les voy a hacer la vida imposible": el video de Moritán amenazando a sus empleados por una deuda

En la última semana, el nombre de Roberto García Moritán - o del "marido de Pampita"- se colocó en el ojo de la tormenta tras conocerse sus infidelidades a la modelo, y sus malos manejos dentro de la política. Con especulaciones de corrupción y lavado de dinero, el día de ayer se difundió un nuevo video que complica al empresario de 49 años. En LAM, el panelista Pepe Ochoa expuso las imágenes de la acalorada discusión y malos manejos que tiene el por ahora ministro de Desarrollo Económico por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Es un video de hace dos semanas insultando a dos empleados por una deuda que él mantiene", explicó.

Lejos de Pampita, Roberto García Moritán enfrenta nuevas acusaciones

Sentado en su escritorio, en el breve clip se lo escucha a García Moritán directamente amenazar a sus empleados: "Hagan su trabajo o voy a volver todos los días de mi vida y les voy a hacer la vida imposible. No tengo idea de cómo, pero lo voy a hacer. Lo juro por Dios. Me tienen harto". El político siempre se mostró correcto y amoroso ante las cámaras, sin embargo, desde su separación con Pampita salió a la luz su verdadera personalidad.

Con las imágenes quedó en claro que las falsas promesas solo están permitidas para él, ya que solicitó a los empleados de la inmobiliaria donde se encontraba: "No prometan, cumplan". Además, los culpó de ser los responsables de algunos de sus males: "Su conducta no es correcta... Cuando tengo temas de servicios, hago lo imposible para que la persona que recibe mi servicio tenga la mejor estadía posible. Ustedes están haciendo todo para que mi estadía sea lo más infeliz posible. ¡Resuélvanlo! ¡Es así! Resuelvan los problemas", gritó, sin escuchar las explicaciones que le intentó dar una de sus empleadas de forma calmada.

García Moritán fue el protagonista de la noche de LAM, ya que Yanina Latorre también se encargó de exponer detalles sobre el empresario. El 26 de septiembre comenzaron con los trámites de divorcio, y se negó rotundamente que sea Fernando Burlando el abogado de Pampita, una noticia que había trascendido a los medios con anterioridad. Esto se debe a que el letrado no se encarga del derecho familiar, y es así que la derivó a un colega.

La modelo asistió al estudio recomendado, donde mantuvo una extensa reunión con sus representantes: "No quiero que me pase lo mismo que a Milagros Britos", habría suplicado la modelo. La mujer mencionada es la ex esposa de Roberto, a quien el político le habría pedido gran parte de los bienes que no le correspondían. Es por esta razón, que la influencer consultó sobre la existencia de un contrato prenupcial.

Mientras el divorcio toma su rumbo en manos de los abogados, Pampita aterrizó en Chile: "Estoy muy feliz, estoy con un proyecto hermoso.", respondió a los periodistas locales. Sin embargo, no quiso pronunciarse respectos a su divorcio, y mucho menos a los rumores que la vinculan nuevamente con Benjamín Vicuña, su ex pareja. Por su parte, Roberto García Moritán sigue su vida política y es así que mientras su ex mujer se encuentra en el país vecino, el asistió a una gala benéfica.

"Concientizando sobre la importancia de donar sangre, que puede salvar vidas, así que estoy tratando de acompañar. Pasé un ratito y voy a seguir trabajando", fueron sus primeras palabras. El funcionario demostró que su foco está en su trabajo, mientras que Pampita no requiere más su atención: "La verdad es que sé muy poco", contestó al ser consultado en la calle sobre el presente de la ex jurado del Bailando por un sueño.