Reapareció Alfa, dijo que "hay mucha agresión" en Gran Hermano y criticó a Catalina: "Cree que es la jefa"

Luego del susto que significó su prematura salida de la actual edición de Gran Hermano por una suba de presión y una arritmia, Walter "Alfa" Santiago reapareció públicamente, llevó tranquilidad a sus fanáticos y seres queridos, y también tuvo palabras para sus rivales durante el último paso por el reality: Catalina Gorostidi y Ariel Ansaldo.

El hombre de la bandana se encuentra en la preparación del evento de automovilismo "La carrera de las estrellas", el cual hará junto al abogado Fernando Burlando. En ese contexto fue que lo interceptó LAM a la salida de un restaurante y el notero enseguida celebró el hecho de verlo con vida. "¿Cómo verte vivo? ¿Cuándo estuve muerto?", expresó Alfa antes de largar un insulto sin ningún tipo de represión contra el periodista.

"Fue una subidita de presión. Todo tranqui. Todo perfecto", describió enseguida. "Me van a tener que bancar mucho tiempo", afirmó después. "Ya está. Porque me subió la presión. No quería seguir perdiendo el tiempo y me fui a hacer los estudios. Aparte estamos preparando las carreras de auto. No tengo tiempo de nada ya", añadió.

Cabe recordar que el sexagenario partió del programa hacía una internación en la clínica de San Isidro, en donde le hicieron diferentes estudios y prácticas para estabilizarlo. El jugador de la anterior edición había quedado envuelto en una crisis emocional tras el reingreso de su viejo compañero: Ariel Ansaldo, quien fue uno de sus primeros rivales y que había buscado cancelarlo por el famoso dedo que Alfa le metió en la boca a Camila Lattanzio. Desde entonces, es su máximo enemigo.

Alfa abandonó la casa de GH

"Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia", reconoció en un audio que se viralizó tras el conflicto. "Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más", cerró allí.

Ante la pregunta de LAM acerca del rol del ingreso de Ariel en su salida, Alfa decidió darle esa entidad. "Nooo, es un cúmulo de cosas. Mucho tiempo", afirmó. Aunque luego se soltó y se animó a decir algunas cosas acerca de su némesis: "A mí Ariel no me gusta en ningún lado. Simple, así de clarito. ¿Tengo que estar aclarando?".

Respecto a las diferencias entre la actual edición del reality en la cual Juliana "Furia" Scaglione es la gran protagonista, y la anterior en la que participó él, Alfa destacó que "es otra cosa, es otro programa". Y luego precisó que "no es el mismo" que el otro, del cual fue parte desde el día uno.

"No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y la piba esta, Catalina, que se cree que es la jefa del mundo, puteando a todo el mundo", cuestionó el sexagenario arriba de su coche descapotable y segundo antes de despedir al movilero que lo interrogaba. Sobre Gorostidi, a quien definió como "una cosa horrible", amplió: "Yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar".