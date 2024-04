"¡No voy a ser la segunda!": la furia de la novia de L-Gante por su "visita secreta" a Wanda

Hace un par de años que se rumorea que el cantante de Cumbia 420, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, tiene un pequeño affair cada tanto con Wanda Nara luego de toda la polémica con su esposo, el jugador de fútbol Mauro Icardi. Y, aunque ambos han confesado ser solamente grandes amigos, sus allegados no opinan lo mismo.

Este nuevo escándalo se desató tras la visita inesperada de L-Gante a la residencia de la "Bad Bitch", que lejos de ser una velada tranquila, se convirtió en el disparador de la crisis con su relación con su novia Candela Arizaga, quién, según informó el periodista Juan Etchegoyen, se lo tomó muy mal.

L-Gante y su novia Candela.

Según el comunicador, Wanda habría rechazado el ingreso del cantante a su casa, lo que provocó un gran malestar entre él y su novia: "Elián visitó a Wanda Nara de sorpresa y ella lo rechazó, le negó el ingreso a su casa y la noticia llegó a los oídos de Candela, la flamante novia de L-Gante; puedo asegurar que se pudrió todo".

Etchegoyen detalló que Candela se encuentra enfurecida con la situación -aunque finalmente la visita no se haya concretado- y remarcó que aunque no cofirmó ninguna separación, sí están en crisis. La reacción de la joven habría sido contundente, debido a que expresó que no está dispuesta a ser "la segunda de nadie".

L-Gante y Wanda.

"No me confirman separación, pero sí una crisis por la decisión de Elián de ir a ver a Wanda a espaldas de su novia... Me cuentan de una fuerte discusión que hubo puertas adentro entre el intérprete y su novia que terminó con un distanciamiento", indicó el periodista, quien resaltó que la novia del cantante de cumbia no está dispuesta a tolerar este tipo de comportamientos.

"La cuestión es que Elián la pifió yendo a lo de Wanda. Su flamante pareja se enteró y le dejó en claro que ella no quiere compartirlo con nadie", dijo el comunicador, quien reveló además que L-Gante negó ante Candela cualquier tipo de vínculo más allá de una visita casual a la casa de Wanda.

L-Gante.

Además, el cantante habría expresado su molestia directamente a Wanda por la filtración de la noticia sobre su visita, mientras ella se mostraba confundida por el reclamo. "Candela le habría dicho a L-Gante que no es la segunda de nadie y obviamente le preguntó por su visita sorpresa al Chateau Libertador", expresó.

No es la primera vez que Elián y Wanda tienen este tipo de aprietos, ya que con su ex novia y madre de la hija del cantante, Jamaica, habían tenido un desencuentro parecido cuando apenas se habían separado. Sin embargo, los rumores y las especulaciones sobre un affair entre ellos es evidente y crece cada vez que son noticia.