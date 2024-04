"No se la fuman": Tinelli reconoció que sus hijas "le rodearon la manzana" y que no quieren a Milett

Los 32 años de edad de Milett Figueroa serían el principal problema de las hijas de su novio, Marcelo Tinelli, quienes consideran a la peruana como "una trepadora", luego de meses de relación entre ambos. Lo cierto es que el conductor reconoció una crisis con su novia y que pronto se verán en Buenos Aires para ver si la pareja sobrevive a los enojos de la familia de él.

"Nos vamos a ver ahora en Buenos Aires, tenemos una charla pendiente", le habría dicho el gerente de Programación de América TV a la periodista Yanina Latorre. "Bueno, pero una charla pendiente es crisis", le marcó Marina Calabró en el pase radial que hicieron en El Observador. "Para mí no hay crisis, para mí se terminó todo y tienen la ilusión de revincularse", opinó por su parte la participante de LAM.

Enseguida fue que Calabró leyó un mensaje íntimo que le envió Tinelli: "Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no quiere. Yanina no quiere a Milett. Me la recontra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani, me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas. No corto ni pincho. Acá estamos comiendo con Cande, Coti, Mica y 'El Tirri'. A Coti lo eligió Cande y yo amo lo que ella elija. A mí, me tienen rodeada la manzana", protestó el conductor.

Cuando revivieron este momento en el piso de LAM, Latorre logró dejar una devolución sobre el mote de opositora que le había puesto "El Cabezón". "Eso le debe decir a ella. Ahora entiendo, ella está odiada conmigo, no dije más que estaban separados, no sé por qué se enoja tanto. Y que para mí no iba por buen cauce, ella tiene 32, casi la edad de sus hijas, que nunca la quisieron. No estoy contando nada que no ocurra. Estoy describiendo una realidad", aseguró. "Marcelo pisó el palito y terminó reconociendo que las hijas no se fuman a Milett, que no es parte de la familia", soltó Ángel de Brito tras ese instante.

Marcelo Tinelli, Cande, Coti y Soledad Aquino.

En otra emisión del programa de América TV, que la tuvo a Latorre como conductora, ella explicó que "si le preguntás a Marcelo te dice que la ama". "No sé nada, cosa privada de ellos. Con Marcelo hablo a diario, casi. Veremos qué dicen en estos días'. Por lo que tendrían un comunicado", reveló por su parte Marcela Feudale.

"A las hijas les pareció una trepadora, que iba a usar al padre para conseguir laburo. Él es un hombre poderoso, ella una chica linda y joven", fue la sentencia que utilizó Yanina para describir el problema. "También las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganárselas", agregó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, en pleno coqueteo durante el Bailando 2023.

Cabe destacar que el conductor del Bailando se fue de viaje a Madrid con toda su prole y que la modelo peruana quedó afuera del evento. Antes habían estado en el casamiento de su hija Candela con el músico Coti Sorokin y allí Tinelli se había quedado dormido cuando fue a acostar a Lolo, por lo que dejó a su novia sola en el festejo.

"'Todo ok. Amo a Milett'", le contestó por mensaje Tinelli a Latorre. "Le puse que estaba demente y él me respondió que soy como sus hijas... Gracias, grande pa", ironizó la pareja de Diego Latorre. Los próximos días y el anuncio que tienen pensado serán vitales para saber cuál será el futuro que le depara a la pareja.