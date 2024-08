Rodrigo De Paul apunta directo donde más le duele a Camila Homs

Es de público conocimiento que, desde su separación Camila Homs y Rodrigo De Paul no se llevan del todo bien. Sin embargo, la ex pareja mantiene un contacto cordial por los dos hijos Francesca y Bautista, fruto de su relación.

Mientras la modelo se encontraba en trabajo de parto de su segundo hijo, acusó al futbolista de estar comenzando una relación con la cantante Tini Stoessel. Durante aquel amorío, poco vio a sus hijos, algo que la enfureció y que parece nunca perdonar.

Camila Homs y Rodrigo De Paul cuando la crisis comenzaba

Aunque Homs no quería hacer de público conocimiento algunos detalles de su vida privada, al estar frente a los periodistas no supo contenerse y detalló la insólita distancia del deportista para con sus herederos. Si bien De Paul se hacía responsable económicamente de los nenes, no estaba presente cuando se encontraba en Argentina.

Durante el Mundial en Qatar, Camila no quiso que sus hijos viajen; esto llevó a que, mientras todo el plantel argentino celebraba con su familia, De Paul solo lo estuvo con Tini, su novia de aquel entonces y con su madre, Mónica Ferrarotti.

Rodrigo De Paul derrocha ternura con las anécdotas junto a su hija

En las ultimas horas, el numero 7 de la Selección Argentina visitó el canal de stream de Nico Occhiato y le devolvió a su ex mujer un poco de su propia medicina. No solo habló de su vida futbolística, sino que además se despojó presumiendo a sus hijos: "¿Qué onda Rodri papá? Me mandaste un mensaje el lunes a las 6.50 de la mañana... y me dice acá llevando a los nenes al colegio", comenzó diciendo el conductor de Nadie Dice Nada.

Aquella frase le dio el pie perfecto para contar la maravillosa relación que tiene con la más grande, Franchesca: " Fran y Bauti volvieron a empezar después de las vacaciones de invierno. A Fran le gusta el papá que tiene y quería que la lleve yo ", comenzó contando el futbolista.

Luego siguió relatando las aventuras de la nena, quien de a poco entiende que su padre es una figura pública. Fue el momento justo donde De Paul le dio donde mas le duele a Cami Homs: "Fran es igual a mí, picara, callejera".

Por otro lado, reflexionó sobre lo duro que es vivir lejos de sus hijos, sobre todo ahora que los menores comenzaron a entender que los demás compañeros van a los actos del colegio o cumpleaños con sus papás: "En los actos del colegio me dice yo quiero que este mi papa".

El accidente de De Paul

Luego de presumir su paternidad y hablar sobre su amistad con Lio Messi, el centrocampista salió apurado de Luzu Tv; afuera, lo esperaban algunos periodistas que se abalanzaron hacia su camioneta eufóricos: "Locura generalizada. Hombres, mujeres, niños, todos aman a De Paul. A ver si me puedo poner de costadito... ¡No me pises, De Paul! Emoción, locura, frenesí... Indescriptible este momento. Un ídolo de la selección nacional junto a su gente... A ver si nos dice algo", se escucha decir a Rafa Juli, cronista del programa que conduce Flor de la V.