Llueven las críticas por las exóticas vacaciones de Fernando Burlando en medio del caso Loan

El nombre de Fernando Burlando resuena con fuerza en cada juicio mediático del país. Sin embargo, su vida personal, de cierto modo, también queda expuesta al foco de los medios.

El abogado es el defensor de la familia de Loan Peña, quien lleva casi 50 días desaparecido. No solo se puso al hombro la causa, sino que además se involucró de lleno y pidió que devuelvan al menor, dispuesto a negociar.

Fernando Burlando y Barby Franco de vacaciones en Disney

En medio de la investigación, el letrado colgó su traje y se tomó un avión a Miami, donde pusó fin a los rumores de separación con su mujer, Barby Franco. Unos días de relax familiar que fueron compartidos en las redes sociales de la influencer.

La modelo mostró a la pequeña Sarah disfrutando de unas cerezas, por lo cual terminó con la cara manchada. El ver a su bebé disfrutando de las deliciosas frutas, Burlando recordó algo similar vivido con su otra hija: "¿Hay algo sucio? Así vivía Delfina, toda mugrienta, con el chocolate por toda la cara".

Fernando Burlando disfruta de su "mundo ideal" en familia

En su "mundo ideal", la pareja llevó a la menor a conocer Disney. Una foto familiar con el famoso castillo de fondo y algunos videos saludando a Mickey y Minnie fueron algunas recopilaciones que compartió la mediática.

Franco intenta capturar cada momento feliz de su progenitora. Y es que recientemente, en una entrevista en La Once Diez, explicó que intenta brindarle a su hija lo que ella no pudo tener: " Con mi hija, vivo la infancia que no tuve . Su habitación es prácticamente para mí. Le puse el castillito que no tuve, las muñecas que no tuve, los juguetes que no tuve, el monopatín que no tuve. A veces siento que vuelvo a ser una niña. Mi hija no tiene edad para jugar con un monopatín y lo uso yo", confesó Barby.

Fernando Burlando reconoció a la periodista de TN por su compromiso en el caso Loan

Las redes sociales explotaron al ver al jurista disfrutar de unos días de descanso: "Una vergüenza total. Fernando Burlando se fue de vacaciones durante plena búsqueda de Loan, mostrando la falta de profesionalismo, lo poco que le interesa el niño", posteó un usuario en X.

Desde la ciudad estadounidense, Fernando Burlando demostró que no está desentendido del caso de Loan y compartió en historia un reconocimiento a la periodista de TN que estuvo en tierra correntina desde el primer día que inició la causa: "Nuestros respetos para Paula Bernini. Quien siempre está presente dándolo todo por Loan".