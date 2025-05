Ahora, Lilia Lemoine cruzó a Darín por quejarse de la docena de empanadas a 48 mil pesos

Pese a que lleva más de un año en su banca de diputada nacional y pasó más tiempo maquillando a Javier Milei que presentando proyectos de ley, Lilia Lemoine cruzó con absoluta impunidad a Ricardo Darín, después de que el actor se quejara en la mesa de Mirtha Legrand por la crisis económica y graficara: "¿De qué dólares hablan? La docena de empanadas cuesta 48 mil pesos".

"¿Qué pensás de la situación actual del país?", le preguntó "La Chiqui" al protagonista de El Eternauta. "Fantástico, muy bien", retrucó con velocidad e ironía Darín, al tiempo que se mostró indignado por el pedido del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, de que los argentinos empiecen a sacar los dólares ahorrados de su colchón para remonetizar la economía.

"Ahora que están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones, muchos están un poco apolillados. La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡Cuarenta y ocho mil pesos!", disparó.

Atenta a la crítica, la conductora respaldó a Darín: "Está todo muy caro, los precios". "No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", cerró el actor.

El tweet de Lilia Lemoine contra Ricardo Darín

Como era de esperarse, los trolls libertarios no tardaron en cruzar al protagonista de Nueve Reinas y bombardearon las redes con promociones de aplicaciones en las que se podía conseguir la docena de empanadas más barata... como si ese hubiera sido realmente el eje de la crítica de Darín.

Y quien tampoco se demoró en subirse a la movida fue Lemoine. "¿Dónde pide empanadas este señor? ¡No en los mismos lugares que yo! Justo el cura (por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva) hoy decía que los políticos no sabían cuánto costaban las cosas... los actores tampoco", chicaneó la diputada maquilladora.