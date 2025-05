"¡Sacá eso ya!": Dalma cruzó al Gordo Dan por un lamentable posteo sobre Maradona y Milei

Dalma Maradona cruzó al influencer libertario Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan, luego de que este subiera un flyer con la cita "Maradona es Milei", con una imagen del campeón del mundo y el actual presidente de la Nación juntos, como si fuera un afiche de campaña, tras las declaraciones de Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, acerca de que su hijo es fan del mandatario y que no se sabe qué postura hubiera tomado el padre porque no está.

"¿Qué hacés? ¡Sacá eso ya!", exigió la hija más grande de Diego, en una respuesta al posteo que había publicado Parisini en X (ex Twitter). La provocación obtuvo la respuesta que ameritaba en el sentido de que ella es la presidenta de la Fundación Maradona, que se encarga de administrar los derechos de imagen del 10 junto a sus otros hermanos y hermanas.

La primera parte del intercambio entre Dalma Maradona y el Gordo Dan.

"Dalma mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo todo a Verónica Ojeda porque ella lo conocía más que nadie. Háblenlo entre ustedes y lleguen a un acuerdo", propuso el provocador Parisini. "Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos haces está mal y lo sabés. Siempre", contestó Dalma.

El influencer subió la apuesta y contestó: "Bueno, ¿cuánto te debo?", con la clara intención de tratar de lucradora con la imagen de su padre a la hija de Claudia Villafañe. "La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. ¡Pero qué te voy a hablar de respeto!", cerró Dalma.

La segunda parte del intercambio entre Dalma Maradona y el Gordo Dan.

Enseguida en las redes sociales salieron a apoyar a Dalma y su pedido, con especulaciones acerca de qué hubiera pensado realmente Maradona sobre el presidente libertario. "¿Alguien puede imaginarse al Diego defendiendo que le peguen a los jubilados todos los miércoles? Tranquila, sabemos de qué lado estaría", escribió uno usuario en defensa de los valores maradonianos.

"La cantidad de apodos que le hubiese puesto tu papá ya al trastornado este. Ya hubiese hecho 3 tres libros", sostuvo otro, en una clara referencia a la capacidad que tenía Maradona para poner motes a las personas, con el ejemplo más preciso de haber bautizado como "El Cartonero" Báez a Mauricio Macri.

En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, y en el marco del juicio que investiga la muerte del ex campeón del mundo, Ojeda aseguró que el hijo que tuvo con el astro mundial del fútbol "quiere conocer a Javier Milei" y agregó que desconoce "qué hubiera pensado su padre del actual presidente".

La postulación cayó como un baldazo de agua en el mundo maradoniano, donde no existen individuos que planten semejante afirmación, muy lejana a lo que fue Maradona en vida. Uno de los videos más virales de Diego es en el que afirma que "hay que ser muy cagón para no estar con los jubilados". El actual gobierno libertario reprime todos los miércoles a las y los jubilados y hasta se enorgullece de ellos a través de su red de trolls. La especulación de Ojeda no tiene sentido alguno, ni menos concordancia con la realidad.