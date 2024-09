Se picó mal entre los "Bro": Flor Regidor, sus "chongos" europeos y la furia de Nicolás Grosman

Un lunes complicado en el stream de "Los Bro". Según contó Gastón Trezeguet, Nicolás Grosman se enojó con sus compañeros y se negó a sentarse en el programa al ver que estos habían llamado en vivo a su ex novia, Flor Regidor, quien se encuentra en unas divertidas vacaciones por territorio europeo.

A través de su cuenta de X, el conductor escribió: "Nicolás llegó al programa de Los Bros y no quiso salir al aire con el Chino y los demás, ofendido porque sacaron por videollamada a Flor Regidor sin consultarle".

Lejos de Nico Grosman, Flor Regidor disfruta de sus días en Ibiza

Cabe recordar que los ex tortolitos no terminaron en buenos términos, luego de que el modelo le haya sido infiel con su amiga, Lucia Maidana, otra de las ex hermanitas. Mientras el joven quiso guardar silencio y dejar en lo privado lo que había sucedido, la influencer tomó una postura diferente, ya que habló largo y tendido sobre sus expectativas en la relación y cómo esperaba que su compañero se comporte.

En la llamada con "Los Bro", donde esta Martín Ku, más conocido como "El Chino", Regidor contó que estaba disfrutando de su "viaje de soltera" como lo describió y fue allí que confesó cuales son los tipos de chicos que le ataren.

"A mí no me gustan los gringos", comenzó exponiendo la joven, quien contó su desafortunado error en Ibiza, cuando un estadounidense le preguntó con quién estaba y ella en lugar de contestar que se encontraba con su tía, le respondió en inglés que estaba acompañada de su marido.

"A mí me gusta que sea de barrio", confesó Flor, y sus compañeros no pudieron sostener la seriedad. "Se nota", deslizó uno de ellos, haciendo referencia a su pasada relación con Grosman, joven acusado de ser "cheto". Lejos de molestarse, la influencer se rio junto a los suyos y redobló la apuesta: "Hubo una excepción. Salió mal, hay que volver a las raíces", concluyó.

En las redes sociales, los usuarios tomaron partido en la disputa de los ex: "¡Diosa, Flor! Una equivocación tipo Nico la comete cualquiera, así se aprende a esquivar boludos". "Es una genia, Flor; aparte de hermosa, quién no eligió mal alguna vez", se preguntó otro usuario.

Entre los mil halagos que recibió la joven, también estuvieron presente algunas personas que defendieron a Nicolás Grosman: "Chino traidor, para qué quiero tener enemigos por un punto de reating matan a la madre".