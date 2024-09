Christian Nodal, el ex de Cazzu arruinó el primer cumpleaños de su hija Inti

El viernes 13 de septiembre, Cazzu sorprendió a sus seguidores de Instagram con un nuevo posteo, luego de estar retirada de las redes sociales. La joven quiso desear un feliz cumpleaños a su hija Inti, que cumplió su primer añito. La artista tiró al casa por la ventana y festejó a lo grande, una fiesta en color blanco combinado con colores pasteles.

"No existe oscuridad que resiste tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma", escribió la rapera junto a un carrete de imágenes. En la primera foto posó en un inflable con su pequeña en brazos, luego compartió los elementos personalizados que había en la fiesta, desde decoración hasta vasos y remeras, todo con el nombre de la niña. Al evento asistieron otras cantantes de renombre, como Nicki Nicole y La Joaqui, que llegó con sus dos hijas.

Cazzu festejó el primer cumpleaños de su hija Inti

La mamá de la cumpleañera lució un look blanco con amarillo, con un suéter tejido que contaba con un sol en su espalda, el mismo diseño que tenía su pequeña Inti.

Así las cosas, la cantante compartió un video donde junto a los invitados cantaron el feliz cumpleaños. Y fue allí cuando un detalle despertó la atención de los usuarios de Internet: quien sostenía a la bebé era Christian Nodal, padre de la niña y ex pareja de Cazzu, con quien la relación termino en pésimas condiciones. Aunque la intérprete recortó el video para que no se viera el rostro del mexicano, los fanáticos lo reconocieron por sus tatuajes en las manos.

La cantautora dejó de lado los rencores y priorizó el bienestar de su hija, es así que la infidelidad y la nueva vida de su ex no importó a la hora de compartir un momento para homenajear el primer año de vida de Inti.

Una actitud que no se vio replicada en la nueva pareja de Nodal, Ángela Aguilar, quien en su presentación de vestidos en Houston: "Dejé a mi marido para poder venir aquí. Y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira", algo que quedó desmentido con el video que se viralizó del cantante en el cumpleaños de su hija.

Descargo inesperado

Aunque Christian estuvo presente en el primer cumpleaños de su hija, decidió no compartir absolutamente nada en redes sociales, lo que llamó la atención de sus seguidores. Fue el día lunes, que este salió a dar explicaciones: "Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro", comenzó diciendo en un video en modo selfie.

El artista se pronunció a través de historias de Instagram y su reacción no cayó bien: " Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios . ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso", confesó para luego seguir con su descargo: "Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella".

Desde su separación con Cazzu, cuatro meses atrás, sumado a su nuevo matrimonio en tan poco tiempo, Nodal perdió fanatismo argentino y estos se lo hacen saber a diario en cada uno de sus posteos. Cabe recordar, que el intérprete tuvo que cancelar su show en Argentina debido a no vender entradas: "Creo que desde ahí va el amor. No desde un post. Entonces, hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no es mío. Pero bueno", culminó.