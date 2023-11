"Se puso mal porque tiene un problema": Belén Francese volvió a hablar del violento cruce con Rincón

La pelea que se desató entre Belén Francese y Andrea Rincón, luego del cruce que tuvieron como invitadas de PH: Podemos Hablar, parece haber llegado a su fin luego de que la poetisa del espectáculo le bajara el tono a la discusión entre ambas tras las feroces agresiones que recibió de su ex compañera.

Lo cierto es que Francese volvió a hablar sobre aquellas violentas declaraciones en Telefe, en el marco del evento anual que realizó la revista Paparazzi, en donde homenajeó a quienes fueron tapa y parte de la publicación. "Estoy muy agradecida que me convocaron para conducir. Una forma un vínculo con las revistas, con algunas más, con otras menos, y es de amor y a veces de odio porque decís '¿Cómo me va a sacar con ese título?", explicó ante Implacables.

Belén Francese durante su paso por PH: Podemos Hablar.

"Con Andrea está todo más que bien. Fue un episodio", contestó Belén ante la pregunta al respecto de cómo había quedado la relación con ella tras el cruce. "Se puso muy mal porque, supuestamente, tiene un problema", explicó Francese sobre las declaraciones que dio tras el conflicto Rincón que sucedió hace un mes.

La vedette también entró en la polémica con el bailarín Martín "Witty" Whitencamp, quien fuera su pareja y compañero de ella en el Bailando por un Sueño. El hombre había filtrado en los medios una anécdota acerca de un supuesto trío sexual que mantuvo con su ex y con Rincón, en la que hubo de todo entre ellas, tal como afirmó Belén en Telefe. "Lo de la Justicia fue más que nada por los personajes que vieron luz y entraron, y ya se fue todo al recontra pasto", detalló al respecto.

Andrea Rincón.

Sobre esta versión que soltó el bailarín, Francese aseguró que junto a Rincón fueron "damnificadas de esta historia", en relación a una exposición pública sobre eventos de la intimidad, los cuales no pudieron ser demostrados. Luego, Belén inclusive fue bien taxativa sobre el fin del conflicto con su colega. "No tuve la oportunidad, pero le deseo lo mejor. Buena vida para todos", concluyó.

La pelea entre ellas se había dado en vivo cuando Francese contó que, en una oportunidad que no se sabe si sería la misma noche que cuenta Witty, Rincón le tiró onda. Al principio Andrea no entró en mucha discusión, aunque enseguida prendió el ventilador y dejó salir toda la bronca que le había quedado luego de la revelación.

Martín "Witty" Whitencamp, cuando reveló ante LAM el supuesto trío que protagonizó.

"Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste", había protestado Rincón mientras negaba todo el hecho.