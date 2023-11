Natti Natasha habló de las acusaciones de limpiar a María Becerra de shows y la nena le contestó

Luego de que todos los dedos acusadores apuntaran a ella, la cantante dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida en la escena como Natti Natasha, salió a cruzar a las voces que afirmaron que era ella la artista que pedía que la bajen a María Becerra como condición para participar de festivales y shows. Recientemente, "La nena de Argentina" había soltado la versión de que una colega pedía que la bajaran de los eventos por celos.

"Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas", escribió la dominicana en su cuenta de X, con el fin de salir del rumor que la mismísima cantante argentina deslizó durante su participación en el streaming Olga de Migue Granados.

La cantante dominicana Natti Natasha.

"Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, jamás", insistió la artista caribeña que grabó el videoclip "Lokita" con la chica nacida en Quilmes, hace más de un año. "Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias", pidió.

Luego de esta intervención pública de Natasha fue la mismísima Becerra quien salió a defender la publicación y a correrla del lugar de villana en el que la colocaron muchos y muchas de sus fans. "Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo, ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho. ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen", escribió la ex de Rusherking.

El tuit de Natti Natasha negando su enemistad con María Becerra.

La semana pasada había sido la chica de Quilmes quien había contado que tenían enemigos en el ambiente, cuando pasó por el programa de streaming Soñé que volaba. "Te dicen querés que lleve a mi artista a tal festival, bueno, no pongas a María Becerra, o sacala del line up a María Becerra, si no mi artista no va. Me lo han hecho un montón de veces", confesó. "Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona, le voy a tirar a lo loco. La canción va a ser un primer aviso y si me sigue rompiendo los huevos tiro la data", añadió de forma cómica.

Luego de eso las especulaciones no pararon de sonar. En algún momento se apuntó a Alejandro Stoessel, el papá de Tini. Aunque esta información también fue negada y nunca afirmada. También, por la amistad que la une a Eugenia "La China" Suárez (ex de su ex), otra de las personas apuntadas fue La Joaqui. Otra versión no demostrada ni sustentada.

María Becerra respaldó la versión de Natti Natasha acerca de que no es la persona que pide que la bajen de shows y festivales.

La persona que tiró el nombre de Natti Natasha sobre la mesa fue el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre Live. "Les voy a contar quién sería la destinataria de este mensaje, porque es mujer. Hay una historia previa para sumar, más allá del nombre mismo. Me contaron desde las entrañas de la música que María Becerra se habría referido a Natti Natasha", informó la última semana.

"Todo esto empieza en agosto, septiembre, del año pasado, cuando las cantantes hicieron un tema que se llamó 'Lokita'. Según me han contado, no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas, me cuentan que todo ese trabajo se hizo en un clima de total incomodidad, de una tensión muy notoria, nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti, que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le dieron durante todo ese año a María Becerra", detalló Etchegoyen.

María Becerra durante su paso por Olga.

"No todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María, por parte de Natti. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival, o colaboración, pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella", denunció el periodista. "Esto me contaron que llegó a los oídos de María Becerra, hace aproximadamente unos cinco o seis meses, y por eso expone todo, porque está enojada con esta situación. Obviamente es muy difícil que un empresario baje a una figura como Natti Natasha por este tema, y eso puso furiosa a la intérprete sudamericana hace unos meses", agregó.