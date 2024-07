Se supo: el detrás del desplante de Los del Espacio a María Becerra en River Plate

Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking y FMK bajo la dirección artística y la producción de Big One supieron darles grandes canciones a la sociedad argentina que descubrió el trap, el reguetón combinado con sonidos de la cumbia antigua gracias a ellos, que se agrupaban bajo el nombre de Los del Espacio.

Lo cierto es que anda es como parece y, al final "la familia" de músicos no parecen haber soportado que Becerra esté jugando en las grandes ligas. O eso es lo que dejaron entrever en Mitre Live en la voz de Juan Etchegoyen que dijo que había una picante interna entre los músicos.

Los del Espacio

Todo parece haber explotado días antes del show más importante de la vida de María: la de River Plate. Fuera de las miles y miles de almas que vibraron por aquellos días, se sintió una fuerte ausencia y fue nada más y nada menos que la de Los del Espacio.

Creer o reventar, no acompañaron a su amiga-socia, alegando que tuvo "actitudes en los últimos años" que no cuadran con la filosofía de ellos. Etchegoyen fue claro con un punto: "Es importante saber que no están todos peleados entre todos pero hay un quiebre con la Nena de Argentina".

María Becerra

Sin embargo, sí hay dos personas que bancan a María y esos son Mernes y PZK pero el resto de Los del Espacio ghosteó a la Nena de Argentina que se muestra muy cálida y popular en redes sociales.

¿Quién tiene razón? Nadie tiene la respuesta. Sí hay una precisión y es que Los del Espacio expresaron abiertamente que María "no es como antes". Etchegoyen, terminó de estallar todo: "Me contaron que en diversas juntadas de Los del Espacio ella puso excusas y no ha ido, como que dicen que ' se olvidó de sus orígenes y se la creyó ', por eso decidieron no ir a River la otra vez".

¡Puede haber más! Como si todo lo anterior fuera poco, Etchegoyen lanzó: "Lo último que tengo para aportar por ahora es que no habrían gustado algunas frases de María sobre algunos de los integrantes de la banda, cosas que se van sabiendo y que molestaron sobretodo a Rusherling, Duki, FMK y a Lit Killah".

Sobre las rencillas entre María Becerra y Los del Espacio, el periodista dejó entrever que para el afuera, son muy profesionales pero por dentro está todo podrido: "Sé que no van a hacer público esto pero es la realidad, está todo mal", dijo tajante.