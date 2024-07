Destapan los chats que Cinthia Fernández recibió de la ex de Roberto Castillo: "Aprovechaste que..."

Dramas, dramas y más dramas surgieron desde que Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo confirmaron su relación. Al parecer, la ex esposa del nuevo novio de la panelista no se tomó para nada bien que ella sea la persona con la cual retome su vida amorosa.

Esto quedó demostrado en una serie de chats que Daniela Vera, ex de Castillo, se enviaron como una de las últimas veces que hablaron sobre su relación. La intimidad de esa ex pareja quedó al descubierto en el programa A la Tarde donde la panelista Cora De Barbieri leyó a viva voz cada una de las palabras que se dijeron.

Daniela Vera y Roberto Castillo

Por su parte, Cinthia cree en su nuevo amor y cuando le preguntaron si todavía está casado, respondió: "Si está separado o no, le preguntan a Roberto. Es su vida", dijo contundentemente.

En paralelo, unas horas después se filtraban los chat para todo el país. Allí Roberto le explicaba a Daniela: "Jamás fuiste cornuda. Nunca. Y vos lo sabés. Te miré a los ojos y vos sabés lo que hablamos'"; su ex esposa con la que tiene dos hijos le retrucó: "Nunca te lo voy a perdonar".

Castillo le permitió a Cinthia vencer a Defederico en su guerra judicial por la cuota alimentaria de sus hijas.

La respuesta del abogado fue clara y certera: "Nos dejamos de amar, Dani, ¿qué culpa puedo tener de que no supimos cuidar nuestra relación?" Daniela contestó: "Caradura, yo te amé profundamente", le había dicho.

Al aparecer la pareja venía tan mal que ni siquiera tenían relaciones sexuales y este fue un motivo de reproche. Daniel le dijo: "Vos no me tocabas porque la tocabas a esa", a lo que el nuevo novio de Fernández retrucó: "No, jamás'". Roberto abrió su corazón: "Un día te miré y te dije 'tengo que irme de esta casa porque mi corazón no puede seguir luchando por esta relación".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

En ese mismo programa de televisión, contaron que Cinthia fue contactada por Daniela varias veces y también le escribió el siguiente mensaje, el 5 de junio: "Te pido disculpas por las llamadas. Quiero que se termine este jueguito porque no me hace bien", dijo y siguió: "Te lo encaro de mujer a mujer, vos también tenés una familia y no está nada bueno que se invente un romance con vos y él".

En ese momento, Barbieri contó una infidencia: "Daniela la estaba llamando a Cinthia y Cinthia la bloqueó porque no podía entender por qué... Roberto ya se había sentado con Daniela para hablar y le explicó que la relación se había terminado".

En esa misma línea, puntualizó: "Cinthia recibe y no contesta. Y Daniela le escribe 'no lo puedo creer, teniendo tantos hombres te viniste a poner de novia con mi amor, el padre de mis hijas, aprovechaste que estábamos en una crisis de menos de un mes para ponerte de novia. Tenemos dos hijas y vos te viniste a poner en nuestro camino'".

La potente respuesta de Castillo

A través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Castillo comunicó que a las 20hs hablará con el periodista Ángel de Brito porque siente una necesidad: "Expresarme y dejar registro para que mis hijas, algún día puedan escuchar a su padre en el momento más polémico y no darle explicaciones con el paso de los años que tienden a ir distorsionando la perspectiva".

Con respecto a eso también explicó: "Quizás me entiendan, quizás no. Pero es necesario hacerme cargo, contar mi realidad y en todo caso pedir perdón a mis tres bebés por dejarlas posicionadas en esta situación", dijo en referencia a sus tres hijas.

Comunicado de Roberto Castillo

Además, explicó: "Entiendo perfectamente el trabajo de los medios de comunicación, construyen relato con la información que consiguen (...) lógicamente los medios no tienen responsabilidad sobre las cuestiones íntimas que la gente decide ventilar, por mi parte consideré que responder a las conjeturas y descalificaciones de algunos periodistas era dejar a mis tres hijas en medio de una situación de conflicto y responder a los chats que se fueron filtrando también".