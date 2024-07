La aberrante crítica de la Negra Vernaci por el embarazo de Juariu: "Hasta la Costa está nerviosa y por el cu... no queda"

La felicidad invadió a todos dentro del equipó de Cortá por Lozano, ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe. Resulta que la panelista Victoria Braier, más conocida como Juariu, jugó al enigmático, sembró la duda y terminó revelando que está embarazada. Ante semejante noticia, el resto de sus compañeros dentro del programa, fascinados e, incluso, emocionados, no dudaron en dar saltos de alegría, gritar de manera eufórica y lógicamente, abrazar y felicitar a la futura mamá.

La tan expresiva reacción de parte de Lozano, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Mauro Szeta, Paola Juárez, Costa y Juliana "Furia" Scaglione, que se encontraba invitada en el programa, tenía una razón de ser: desde hace muchos años que Juariu lucha contra el cáncer de mama que durante 2017 la tuvo a mal traer y si bien todavía le faltaban tres años para terminar la medicación, el deseo de convertirse en madre fue mucho más fuerte, habló con sus médicos y la aurotizaron a suspender los remedios.

De hecho, durante las últimas semanas se estuvo ausentando para hacerse algunos estudios -ligados al embarazo-, pero que generaron preocupación en sus compañeros a tal punto que estaban al tanto de que la joven periodista e influencer tenía bajo el hierro y le bajaba la presión. "Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses, que te dicen que está todo bien y encaminado, no podía decir nada, me daba miedo también decirlo", manifestó.

Feliz, brillante como toda futura mamá, explicó que la noticia fue inesperada hasta para ella. "Yo estaba haciendo un tratamiento, entonces no conté nada. Dejé el tratamiento para ver si era posible, si se iba a poder, chequear que este todo correcto en el cuerpo, si estaban bien las mamas. Hicimos todo lo que había que hacer y dijimos 'vamos a intentar'. Yo tengo congelado óvulos y la primera vez que dijimos 'vamos a intentar' quedé. Fue una sorpresa, un shock", detalló.

El posteo de Juario de su feliz noticia

Visiblemente radiante, con una sonrisa que iba de oreja a oreja, dijo que junto a su pareja no podían creer que "haya sido tan rápido". También una bendición por todos los procesos que vivimos o que viví y nada, muy contentos. Cuando me enteré fue raro, no me lo imaginaba. Pensaba que era algo que iba a costar más o que no era tan fácil. También teníamos que estar evaluando si ovulaba, si no ovulaba para no estar tanto tiempo en la búsqueda, porque también deje la medicación", detalló.

Lo cierto es que así como mucha gente, además de sus compañeros de Cortá por Lozano, la felicitaron, los mensajes de amor se multiplicaron en las redes sociales con gran velocidad. Pero hubo una persona que a pesar de todo, decidió juzgar, opinar y hasta se animó a decir barbaridades sobre la noticia del embarazo. Esa fue María Elizabeth Vernaci -más conocida como la Negra Vernaci-, quien usó su ciclo radial para pronunciar verdaderas atrocidades al ver el festejo que se armó en el ciclo de Telefe.

Sentada con los auriculares puestos, revivió el momento en el que Juariu le contaba a sus compañeros que estaba esperando a su primer hijo y lanzó de manera desafortunada y fiel a su estilo barbárico: "Sé que le han pasado cosas a Juariu, que pobrecita que tuvo cáncer hace un tiempo largo, lo contó, la queremos, es una mina hermosa, pero en serio, o están todas gagá, o todas tienen gana de embarazarse, o también le pasa como esta cosa de las brujas de Eastwood (sic) (en realidad eran las brujas de Eastwick) que le pasaba a una y le pasaba a todas", comenzó diciendo Vernaci, ante la complicidad del resto de su equipó que las trató de "gallinero".

De Brito contra La Negra Vernaci

Pero lo peor ocurrió segundos después, cuando La Negra redobló la apuesta y apuntó sus cañones contra Sol Pérez y Costa. "No podés ponerte tan histérica, es un embarazo. Demasiado locas. Pero en serio, chica. Esta es la que más nerviosa está, Sol Pérez. Ay, mirá cómo está. ¡Hasta la Costa está nerviosa que no lo tiene, que por el culo no queda", disparó al conductora radial, mientras los presentes en el estudio le celebraban sus dichos y hasta se reían de sus repudiables dichos.

Rápidamente, este clip se viralizó y no hubo un solo internauta que no cuestionara la actitud de la Negra Vernaci, a quien no dudaron en tildar de "resentida". Pero fue Ángel de Brito que, molesto, publicó -tal vez- la crítica más feroz contra la longeva periodista. "Que mujer resentida con la vida (de otras) tenés que ser para burlarte del embarazo de Juariu y la felicidad de sus compañeros", publicó el conductor de LAM a través de su cuenta de X. Sin palabras.