"Se van a matar por la plata": el furioso descargo de Elba Marcovecchio contra las hijas y la ex de Lanata

Jorge Lanata se encuentra en estado crítico, tras someterse a cuatro cirugías en pocos días, mientras su entorno cercano atraviesa una fuerte disputa por el control de las decisiones médicas que afectan al periodista. El conflicto principal involucra a su actual esposa, Elba Marcovecchio, a su ex pareja, Sara Stewart Brown, y a las hijas del conductor de El Trece, Bárbara y Lola, quienes compiten por determinar quién tiene la autoridad para decidir sobre su salud. Este enfrentamiento se intensificó luego de que las hijas del mediático acusaran a su madrastra de perjudicar el estado de su ´padre y de apropiarse de objetos valiosos de su casa.

El descargo de Elba Marcovecchio

Como consecuencia, en las últimas horas Stewart Brown afirmó que tiene un poder legal recíproco firmado por el mismísimo Lanata que le permite revocar el poder que tiene en sus manos Elba y tomar control sobre las decisiones en torno a la salud del periodista. De hecho, a través de un contundente comunicado, "Kiwita" dijo que decidió revocar el poder de Marcovecchio porque, según ella, se estaba utilizando para realizar acciones contrarias a los deseos de Lanata, como perjudicar a personas cercanas al periodista. A su vez, señaló que Lanata no estaría de acuerdo en suspender a sus empleados de confianza, incluso si la ley lo permitiera.

Lo cierto es que a raíz de este conflicto legal, Elba decidió acudir a sus redes sociales para aclarar que no fue ella la que inició este "doloroso" enfrenamiento familiar y acusar al entorno del periodista de armar todo este show mediático "por la plata" "No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: ´Se van a matar por la plata´. Se quedó corto. Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas", posteó la abogada en sus historias de Instagram.

El descargo de Elba Marcovecchio

Además, destacó que "por respeto a Jorge" elije "no hablar" y remató: "Solo me limitare a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo, ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza... Siempre". Mientras todo esto ocurre, Lanata se encuentra en estado crítico y continúa sedado en terapia intensiva: lleva cuatro meses internado en el Hospital Italiano. Según trascendió, la salud del comunicador es complicada y atraviesa una situación de gravedad luego de las intervenciones quirúrgicas.

El descargo de Elba Marcovecchio

Anteriormente, los médicos habían extirpado 60 centímetros del intestino del comunicador y, en una siguiente operación, removieron 10 centímetros más. Según se supo, Lanata se encuentra con una ostomía externa, o popularmente llamada, "ano contra natura", "la bolsa" o "llevar una bolsa". Este procedimiento implica derivación quirúrgica de una parte del intestino para garantizar la salida del contenido intestinal. En esta ocasión, es necesario porque los médicos aún no pudieron conectar las dos partes del intestino. En este marco y tras varios cruces legales con las hijas del comunicador, Marcovecchio decidió que el departamento de Lanata estuviera cerrado.

El mensaje de Sara Stewart Brown

Esto, según dijo, para "preservar la integridad del inmueble y despejar de dudas sobre supuestos faltantes", tal como trascendió. En este sentido, la abogada pidió que los fines de semana entre alguien para asearlo. La resolución está avalada por el poder que obtuvo del periodista, el cual busca revocar Stewart Brown, para que Marcovecchio disponga de todos sus bienes, muebles e inmuebles, la economía y el pago de los impuestos. Barbara y Lola Lanata ya habían solicitado que se revoque la autoridad de la letrada y la jueza Lucila Inés Córdoba, que trabaja en el caso desde un principio, aun analiza la posibilidad de anular la potestad.