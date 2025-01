"Si yo hablara...": la dura advertencia que "La China" Suárez le mandó a Wanda Nara

Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez tienen una sola misión tras confirmar su romance: ser provocativamente vistos. Mientras en redes sociales presumen de su feliz vida, los mediáticos no dejan de ser noticia por sus continuos mensajes que juran ser encriptados, pero que todo cibernauta entiende sin mucho esfuerzo.

A las pocas horas de desmentir su embarazo, la ex Casi Ángeles apuntó contra Wanda Nara con una canción de su autoría. "Si yo te hablara, vos te irías del país", dice la picante frase que posteó en sus historias junto a una parte del videoclip.

La China Suárez desmintió su embarazo con indirectas para Yanina Latorre y Wanda Nara

Si bien el tema musical fue lanzado en agosto del 2023, en las últimas horas la influencer volvió a utilizarla para enviar una advertencia a la ex pareja de su actual. Se cree que la Bad Bitch sería la receptora de aquella amenaza, ya que al desmentir que esperaba su cuarto hijo dio a entender que fue la empresaria quien divulgó falsas noticias sobre su persona y la de Icardi.

"Ay no que se hace la viva? ¿La villana de una historia mal contada? Me da bronca" o "Que diceeee" fueron algunos comentarios en X, ex Twitter, contra la China Suárez luego de su publicación. Y es que la actitud de la actriz llama la atención luego de negarse a dar declaraciones ante los medios de comunicación y jurar que sólo está interesada en su vida lejos de las polémicas.

Icardi va por el mismo camino

Mientras la China lanza indirectas por redes sociales, el futbolista sigue sus pasos y provoca a los periodistas que cubren los detalles del Wanda Gate, así como también desafía a su ex esposa. "Mi Monchita", escribió Icardi junto al carrete de fotografías dentro de la piscina del agua y abrazados frente a la cámara.

"Mi monchita": de un calificativo despectivo a un código de parejas

Cabe recordar que ese apodo es polémico para el trío conformado por Wanda, Mauro y la China, ya que luego de que el jugador la engañara a la conductora de Bake Off con la ex Casi Ángeles, en los siguientes mensajes con su mujer se refería de esa manera despectiva a Suárez: ·"Moncha de mier...", había sido la polémica frase, pero el tiempo pasó, y ahora la flamante pareja puede bromear al respecto o ¿se trata de una provocación más?

Según la inteligencia artificial, "moncha" puede tener varios significados. En Argentina "es un término que se refiere a un alimento o a un conjunto de cosas que se consumen para subsistir". Pero la palabra también puede ser "un término despectivo o jocoso para referirse a alguien que actúa de manera torpe o que no es muy sofisticado".