"Te vas a dar cuenta cuando te las saque": Mauro Icardi provocó a Wanda Nara y puso a sus hijas de rehenes

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez presumen su relación en redes sociales con continuos posteos y palabras de admiración, Wanda Nara disfruta de la pileta, sus hijos y la casa de Santa Bárbara de la que desalojó al futbolista semanas atrás. Sin embargo, la tranquilidad digital no es la misma que se vive puertas para adentro y mucho menos la que llega a la Justicia. Es así, que en las últimas horas se filtraron nuevos chats del ex matrimonio.

Yanina Latorre habló largo y tendido, a través de historias de Instagram, sobre el supuesto embarazo de la ex Casi Ángeles: según llegó a sus oídos, por cuatro fuentes diferentes, la reciente pareja que blanqueó espera su primer bebé juntos, aunque cabe aclarar que ambos ya cuentan con otros hijos de sus pasadas relaciones. En este contexto, la conductora de Bake Off compartió nuevas capturas de mensajes que intercambió en algún momento con quien supo ser su marido por más de una década.

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo escándalo con chats filtrados, amenazas y sus hijas de por medio

"Bueno te dejo. Ya me perdí 5 minutos de mi vida. Me voy a comer una hamburguesa ", empezó Icardi en WhatsApp luego de que se haga viral el apodo que utilizaba para referirse a las partes íntimas de Wanda y luego continuó con una especie de amenaza: "Ah me olvidaba, mañana a las 19 te las entrego en la guardia del barrio. No llegues tarde, tengo planes ", se refirió a Isabella y Francesca Icardi, sus dos hijas menores fruto de la relación con la Bad Bitch.

En aquel intercambio de mensajes, Wanda se mostró preocupada por las menores: "Mirá Mauro a las nenas las espero en casa, yo te las llevé y vos me las traés a la puerta de mi casa como yo te las llevé. Hace las cosas bien", suplicó y continuó: "Mañana las espero en Santa Bárbara, te pido que no hagas chiquilinadas. Tráelas a las 16 o 17. Y que no sea traumático la vuelta a casa para ellas ".

Icardi amenazó a Wanda Nara con llevarse a sus hijas a vivir a Turquía, país en el que juega

Decidió no tener buena relación con su ex mujer, el delantero continuó con una postura desafiante: "Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo", contestó haciendo alusión a que las nenas la pasan mejor en su nueva casa.

Luego, se negó con al pedido de la mediática y volvió a confirmar que entregaría (como si fueron un paquete) a las menores en la puerta de su barrio, ya que fueron los consejos de sus abogadas.

Nuevos chats filtrados entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Horas más tarde de esa prima conversación filtrada, Ángel de Brito mostró nuevos chats que complicaría judicialmente a Mauro, por su tono amenazante: "Con las nenas cero mierdas... van a vivir conmigo ¿o no te quedó claro? ¿O te vas a dar cuenta cuando te las saque ", se puede leer en lo que fue una conversación por mensajes directo de Instagram. El texto que mandó a continuación deja en evidencia que Mauro Icardi planea usar a sus hijas para que Wanda Nara regrese a sus brazos: "Y vas a venir a decirme de volver. Desesperada", juró.

Una mediación que fracasa

Mauro y Wanda no logran llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijas y por la mudanza desde Turquía a Argentina que reclama la conductora de Bake Off, por lo que fueron citados a una mediación virtual, via zoom, donde ambos estuvieron conectados con sus abogados: "Régimen de visitas, cuota alimentaria, ayuda psicológica de las chicas y la mudanza internacional", enumeró Yanina Latorre, en su cuenta de Instagram, los motivos de la reunión.

Según la panelista de LAM, la mediación no resultó positiva, ya que no se llegó a un acuerdo: "Mauro no quería escuchar cuando Wanda hablaba y pedía que se calle", escribió en historia de Instagram sobre el encuentro virtual que duró alrededor de media hora.

Yanina Latorre contó detalles de la mediación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

La cuenta de Instagram de Yanina Latorre se convirtió en una de las más visitada por los argentinos, ya que no sólo informa sobre el Wanda Wate sino que da su ácida opinión del tema: "Terminó gritando 'soy millonario y hago lo que quiero'", contó sobre la frustrada mediación que se realizó en la que Icardi no sólo se niega a seguir los deseos de Wanda Nara sino que además se quejó continuamente de que la Bad Bitch no cumple con el régimen de visitas pactados.

En este contexto, el ex matrimonio se encuentra más alejado que nunca mientras se aproxima el cumpleaños de su hija menor. Según la angelita, aquel día Isabella estará con su padre y es por esto que la China Suárez como nueva pareja del futbolista estaría organizando la fiesta: pidió canjes y muchas marcas la rechazaron por el hate que recibe en redes sociales.