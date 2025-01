La China Suárez confirmó lo que todos querían saber sobre su embarazo

¡Fin del misterio! Tras horas de expectativas sobre el supuesto embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi, la actriz decidió aclarar si está en la espera de un cuarto hijo o se trató de una información fake. En su declaración apuntó contra Yanina Latorre, la encargada de contar los detalles de la nueva pareja, y contra Wanda Nara.

La angelita había comentado el pasado miércoles que cuatro fuentes confirmaron el embarazo de la artista y rogó al universo que se tratara de una movida mediática, ya que un hijo en pleno conflicto legal y mediático no sería lo mejor. En este contexto, los protagonistas rompieron el silencio y aclararon lo que todo un país esperaba saber.

La China Suárez rompió el silencio sobre su supuesto embarazo con Mauro Icardi

" No estoy embarazada . Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí", escribió la China Suárez en una historia de Instagram junto a una foto de ella en bikini donde dejó ver que no tiene panza.

La imagen elegida fue reciente, ya que mostró la última corona que se tatuó para tapar el 43 que se había realizado por Franco Colapinto.

La China Suárez desmintió su embarazo con indirectas para Yanina Latorre y Wanda Nara

La influencer no sólo desmintió a Latorre sino que además acusó a Wanda Nara de ser quien informa todo lo que ocurre en la intimidad de la familia: "P.d.: ¿será la misma fuente que la de las 'pericias'?", redobló la apuesta.

La respuesta de Yanina

Mientras disfruta de unas vacaciones en Miami con su marido e hijo, la panelista de LAM está pendiente de los últimos movimientos del Wanda Gate. En este contexto, tardó solo minutos en atender a la China: "¿Por qué tardó más de 24 horas? Cómo le gusta... Todo lo hizo a propósito ", escribió en su cuenta de Instagram.

Según la Angelita, la nueva novia de Icardi difundió la fake news para enloquecer a Wanda Nara, luego de que se filtrará que su mayor miedo era que su ex tenga un hijo con quien supo ser su amante: El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte. Después cuando los periodistas le preguntan se hace la desentendida y no contesta".

Yanina Latorre respondió a la China Suárez tras ser acusada de difundir noticias falsas

Por otro lado, Latorre contestó sobre la postdata de Suárez: " Que alguien le avise a la China, que se mete donde no debe ... que las pericias que se filtraron son de parte... no son las que se hicieron en la justicia. Estas últimas todavía no están listas".

"Qué atrevida. Se garchó al marido, lo desmintió. Pasó el tiempo, el matrimonio se terminó separando y terminó conviviendo con el marido que se había garchado", fue la fuerte opinión de Yanina Latorre, que a pesar de que la China Suárez haya desmentido su embarazo, esta dejó la posibilidad abierta de que llegue un nuevo integrante a la familia: "Igual no nos olvidemos que la China es la misma que juro por la hija que no estaba con Vicuña. Y la misma q cuando saltó el Wanda Gate, dijo q no los conocía. No tiene remate", sentenció.