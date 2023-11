"Son los manejos de la producción": Cinthia apuntó contra el Bailando 2023 y denunció "favoritismos"

La coreografía con la que el martes por la noche Lourdes Sánchez conmovió a la pista y a los jurados de Bailando 2023 generó bronca, una contundente denuncia y acusaciones de "favoritismo" por parte de Cinthia Fernández, quien no forma parte del certamen actual, pero recordó cómo fue su último paso por el programa que conduce Marcelo Tinelli. "Son los manejos de producción... y después la ligan los famosos que trabajan", se quejó.

Resulta que la pareja del Chato Prada interpretó Libertango de Astor Piazzolla en el medio de una jaula en donde proyectaban imágenes por láser y dejó a los espectadores boquiabiertos por su desempeño. Aunque también, como se supo después a través de las redes sociales, despertó los celos de Cinthia, quien recordó que pidió tener el mismo recurso en una edición anterior y, bajo a una gran cantidad de excusas, no se lo permitieron.

"Me encanta: lo que hizo Lourdes al fin lo dejan hacer. Hace años quise hacerlo, pedí, pedí y jamás me dejaron; me dijeron que sería desventaja para los demás. Siempre dije: 'lo pago yo o tengo canje', siempre contestaban que no era justo para el resto. Lo loco es que hoy se lo dejen hacer a Lourdes. ¡Se ve que al final cambiaron de idea! Bien por el show porque esto suma. ¡Lástima no haber tenido la misma suerte en la autorización!", escribió Cinthia en su cuenta de X, la red social antes llamada Twitter.

Luego se autocitó el tuit con la frase: "Cosas que pasan...". El agazapado reclamo contra el conductor y su producción no se quedó ahí, ya que la vedette recordó muchos más detalles y hasta compartió un video de la coreografía en cuestión en la cual Fernández quería utilizar el mismo recurso que usó Sánchez el martes, pero no le fue permitido hacerlo.

"Arréglense con pantalla nos dijeron... ¡y acá estábamos! Salió increíble igual, pero veo los manejos de producción tan distintos", reveló, para después usar el hashtag #CambioRepentinoPositivo y cerrar todo con un "¡Me gusta!".

Consciente acerca de cómo se maneja el mundo de este reality de danza y las polémicas que se generan alrededor de los participantes, Cinthia aprovechó para correr del debate el desempeño de su colega, quien venía de brillar la noche anterior frente al jurado, la pista y todos y todas las televidentes que vieron el programa. "¡Sacando los manejos de producción! Tema aparte: ¡Qué majestuosa es Lourdes! Merece ganar alguien que realmente baile", afirmó.

Luego un seguidor hasta se animó a preguntar: "En caso de querer poner uno de su presupuesto para una puesta en producción, ¿te dejan hacerlo?". "No, a mí me dijeron que los demás compañeros quedan en desventaja por no tener los mismos recursos... y yo le dije que lo hacía por canje. Me dijeron igual es desventaja", contestó la ex de Matías Defederico.

Todo este planteo había sido mientras el Bailando 2023 estaba al aire, aunque luego evidentemente la discusión, el debate y la masticada de bronca por la diferencia expuesta, logró que Fernández no se puede despegar del caso. Así lo demostró el último tuit que lanzó al respecto, el cual fue escrito a las 1:38 de la madrugada de este miércoles. Y además fue el más picante y revelador de todos.

"No es Lourdes, Lourdes es talento puro y las cosas se las ganó sola. Son los manejos de producción, lo hicieron hace años con mucha gente que ellos quieren o con grandes figuras y después la ligan los famosos que trabajan", explicó Cinthia. "(Ricardo) Fort, que hacía la de él pero medía; los internacionales, que había que cuidarlos; los que pedían bailar primeros por contrato; los que arreglaban estar dos galas e irse; Pedro Alfonso, que tenía lo que quería. Con su gente querida abren la cabeza, y con otros es todo: ¡No! Buenísimo que cambió el sistema", cerró la bailarina y panelista.