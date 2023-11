Se le amargó la noche: el Kun se enojó en los Martín Fierro Latino y dijo: "¿Qué hago acá?"

La primera vez siempre puede fallar y así sucedió en la noche de los Martín Fierro Latino. Es que por ser el debut de la premiación todas las miradas y la preparación estaban puestas a un acto inolvidable y a la altura de la cantidad de figuras del espectáculo que dijeron presentes, aunque eso mismo se quedó un poco corto por distintas problemáticas que fueron surgiendo a lo largo del evento.

Martín Fierro Latino

En un principio los conflictos estuvieron en la entrada y la salida de los invitados, algunos acreditados no podían ingresar al salón, otros debieron ausentarse, algunos premios estaban en falta, el sonido no fue el mejor y hasta se presentaron distintos bloopers en la ceremonia que quizás serán recordados con algún tipo de gracia.

Pero más allá de eso, muchos de los famosos se mostraron en descontento con la situación porque cuando parecía que las cosas comenzaban a salir bien, siempre había alguna problemática que hacía que el momento se arruinara. Ahora... ¿Quién fue uno de los que peores la pasó? El Kun Agüero.

No es novedad que el ex futbolista se comenzó a entrometer hace más de dos años en un ambiente totalmente nuevo para él y del cual día a día se va sorprendiendo cada vez más, pero esas mismas sorpresas nunca dejan de aparecer y mucho menos si ya empezó a participar de los eventos de la farándula como lo fue el Martín Fierro Latino.

Kun Agüero en su estudio gamer.

Lo primero que sucedió fue su llegada al hotel junto a su novia Sofía Calzetti con quien se había separado hace pocos meses atrás. La primera mirada fue la reacción de los presentes ante una nueva reconciliación en puerta de la cual poco se sabía. El paso siguiente fue peor porque nunca se imaginó que iba a ser elegido para ganar un premio y que tenía que afrontar esa situación de pararse en un escenario frente a cientos de personas en vivo y en directo.

Cuando llegó la hora de mencionar al ganador en la categoría "Visión digital en TV o plataforma", Pampita fue la encargada de gritar su nombre y sus ojos bien abiertos mostraron la sorpresa que cargaba dentro de su cuerpo. La elección se basó principalmente por su trabajo en el canal de Twitch en donde emprendió un largo camino cuando debió dejar su carrera deportiva por problemas de salud y además, por su desempeño dentro de ESPN.

sergio-kun-aguero-streamer

Es casi seguro y evidente que el Kun quería ganar un premio pero a la vez, su reacción fue la menos esperada de todas. Cuando le tocó subir al escenario para recibirlo, se paró frente al micrófono y después de unos segundos en silencio totalmente en shock, dijo: "Bueno, primero, no sé qué hago acá". Todos los que estaban presentes quedaron asombrados y muchos atinaron a reírse para pasar el momento.

Pero luego, remató: "En segundo lugar, gracias a Aptra por el reconocimiento y a la gente de Disney que vino a buscarme. No sé por qué lo hicieron pero bueno, estoy muy contento. Ahí vi a Fer, con quien estamos haciendo algo muy groso también para el año que viene. También quiero agradecerle a Sofía (Calzetti, mi novia) que también está acá".

Seguido a eso volvió a hacer una especie de silencio sin saber qué más decir y con una cara de pocos amigos por no encontrar la mejor manera de actuar, los miró a los dos conductores, quienes esperaban mucho más de él, y expresó: "Bueno, no sé qué querés que haga". Entre risas le respondieron para que el clima fluya y la ceremonia continuó.

Las palabras le volvieron a salir al ex Independiente, que entre medio de la tensión agregó: "Gracias a ustedes (por los conductores Pampita y el Pollo Álvarez) y a Susana (Giménez), que me acuerdo que mi vieja juntaba los billetes de dos pesos para jugar y yo le decía: 'Mami, ¿vos te pensás que vas a ganar?' Ella me decía que tenía suerte, jugaba a la Quiniela".

sergio-kun-aguero-sofia-calzetti

Cuando bajó del escenario lo siguiente no se vio en las cámaras pero si fue Ángel de Brito quien dio a conocer lo que sucedió en esos minutos de tensión y que marcaron totalmente el enojo y la incomodidad que tuvo el Kun no solamente en su premiación, sino también en lo que llevaba la noche.

Probablemente una de las acciones más recordadas en los Martín Fierro Latino será lo ocurrido con el ex delantero porque tras bajar del escenario decidió retirarse automáticamente dejando a su novia sentada completamente sola en el asiento donde antes se encontraban ambos.

La noticia la dio a conocer el conductor de LAM quien escribió: "El Kun se retiró furioso dejando a Sofía en la butaca sola ya que no creyó en la transparencia de los premios". El enojo fue tal, que ni siquiera decidió armar un posteo en sus redes sociales agradeciendo la invitación ni mucho menos a quienes lo votaron para que pudiera ganar.