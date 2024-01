"Son todos unos inmigrantes de m...": Flavio Mendoza y el violento audio que le envió a sus empleados en el teatro

Pocos son los detalles que se conocen de la vida privada de Flavio Mendoza, pero uno de ellos es sin dudas su carácter sumamente fuerte ante cualquier situación. Es que el reconocido empresario teatral es muy exigente y quiere que todo le salga a la perfección sin ningún tipo de detalles. Esta vez, se le fue la mano para el otro costado y cruzó la no tan delgada línea entre la exigencia y el maltrato.

Flavio Mendoza

La mayoría de los equipos de trabajo de Mendoza son multitudinarios y para ello, cuenta con la responsabilidad de que todos puedan actuar, bailar y ejercer su labor con la mayor profesionalidad que se pueda con tal de que el espectáculo salga brillante. Sin embargo, dentro del ataque que le puede agarrar si las cosas no salen como las planifica, se encuentra la agresión, la violencia, la soberbia y el maltrato para aquellos que trabajan para y con él.

Esta vez, la tecnología le jugó una mala pasada al productor y en vez de ser reconocido por un nuevo espectáculo de lujos, se filtró un audio en el cual se lo escucha insultar a todo su elenco -del cual no se reconoció a quien pertenece- y en particular a dos personas por un error en la luz de las pantallas.

Si bien no quedó especificado cuándo sucedió el momento del audio ni en qué contexto ni mucho menos con qué equipo trabajo se dirigió de cierta manera, ya que Mendoza está involucrado en diferentes espectáculos, desde el programa El Run Run del Espéctaculo mostraron la nota de voz que hundiría completamente al empresario.

Flavio Mendoza interpretando uno de sus espectáculos.

"Entonces callate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las putas pantallas es un problema de ustedes, del área de ustedes porque se empatan, la luz de la pantalla con la luz de él. Mínimamente se tienen que juntar y decir '¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas me ocupo con vos' Es eso", comenzó el polémico y agresivo audio del bailarín.

Ante las respuestas de sus empleados justificando de dónde provenía el error, Flavio no los dejó pasar y se metió con la homosexualidad de ellos comparándolo con él de una manera sumamente violenta por su accionar. "Ay chicos por favor. Son unos put... de mierda. Vos sabés que yo soy put..., que chupo pi..., pero no soy put... como ustedes", arremetió totalmente enojado.

Pero aquellos insultos no fueron suficientes para retar a sus compañeros de trabajo, sino que les sumó una completa discriminación en su discurso: "Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de mierda, maricones de mierda todos. Acá los pongo en evidencia. Háganse cargo, maricones de mierda. Eso es ser put..., no chup... una pi...".

Flavio Mendoza, bailarín y empresario teatral.

Si bien no se dieron a conocer las personalidades a las cuales se dirigió de esa manera, en el audio se escuchó que la advertencia iba dirigida directamente hacia un tal "Maxi" por hacer responsable del error a un hombre llamado "Luis". Ante esa actitud, amenazó con dejar de realizar el espectáculo del cual ambos formaban parte. "Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Háganse cargo sino levanto este show de mierda".

Al término de sus insultos, sus agravios y sos comentarios no solo homofóbicos sino xenófobos, Flavio volvió a reprochar que no quería continuar con el proyecto porque no era lo planificado. "Me estreso, no tengo ganas de estar en esto. Yo tenía que tener un año sabático no hacer esta mierda ¡Con gente de mierda!" y agregó: "Con esta mierda de show. Porque no era así. Este show era un libro que no tenía nada".