Stephanie Demner se casó pero fue un fiasco: "El epítome de la ordinariez"

El pasado sábado, Stephanie Demner y Guido Pella celebraron su casamiento con una alucinante fiesta en el Faena Art Center de Puerto Madero, a la que asistieron 250 invitados entre los que se destacaron figuras como Cande Ruggeri, Belu Lucius, Claudia Villafañe, Julieta Puente y Lizardo Ponce entre otros famosos. Sin embargo, la emoción del evento no trascendió en redes sociales donde la modelo fue fuertemente criticada.

La influencer muestra cada detalle de su vida privada con sus seguidores, es así que en el último tiempo no sólo dejó espiar los avances de su nueva casa sino que además compartió pormenores de su casamiento generando altas expectativas en la audiencia. Llegó el gran día y la joven defraudó a los usuarios de X, ex Twitter, que incluso llegaron a pedir cárcel para el diseñador del vestido .

El pasado sábado Stephanie Demner y Guido Pella disfrutaron de su casamiento con un total de 250 invitados

Tanto Stephanie como sus invitados compartieron la gran velada y de allí los cibernautas se guiaron para criticar: "Es increíble o la odian las personas que la asesoran o lo más probable es que ella elija igual lo que quiere aunque no le quede bien. El vestido no está mal, pero le queda pésimo. La parte de arriba ¿por qué eligió ese modelo?", fue uno de los más repetidos comentarios en la plataforma del ex pajarito.

El vestido de novia fue diseñado por la aclamada Márian Saud y realizado por Haute Couture: una pieza color blanco, bordado con cristales y con un llamativo escote en V. Aunque el look fue de ensueño hubo un problema y es que no estaba acorde a las medidas de la novia, por lo que en las fotos puede observarse que se le cae.

A la hora de la fiesta y el cotillón, Stephanie decidió sorprender con un segundo look. Es así que no sólo se recogió el cabello y usó zapatillas para estar más cómodas sino que además apostó por un diseño corto que le resultará cómodo para bailar: " Otro vestido horrible . Quiero a la estilista de Stephanie Demner presa. Y bueno a ella también", escribió una usuaria junto a una fotografía donde los recién casado se encontraban cortando la torta.

El segundo look fue un diseño bordado que acabó con plumas. Esto trajo a la memoria de la comunidad tuitera un vestido utilizado por "Donde Están las Rubias", donde utilizaron un cisne como vestuario; y los memes y comparaciones no tardaron en llegar.

Llovieron las críticas y los memes del casamiento de Stephanie Demner

El vestuario no fue lo único que los usuarios criticaron de la boda. Los novios juraron servir al show al contratar personajes de la película Star Wars, así como romperla con la aparición de duendes navideños ya que se casaron a sólo cuatro días de Navidad: "Este casorio es tal cual lo esperábamos, el epítome de la ordinariez , ella jamás decepciona cuando se trata de poco gusto: pogo con duendes fallecí", escribió una cibernauta.

Pese a las fuertes críticas, Stephanie Demner decidió hacer oídos sordos y enfocarse en los buenos recuerdos de su noche mágica; y es así que a través de sus redes sociales comparte los momentos únicos que vivió aquel día: desde su preparación para caminar al altar, pasando por sus votos y entrada, hasta la gran fiesta en el salón.