Suripanta, conchud... y "la tienen adentro": el después de la victoria de Furia en la casa y el desoriente de los hermanitos

"Después del domingo la casa va a cambiar", advirtió Joel Ojeda en el cuarto donde duermen todos los varones. Y, por supuesto, fue un dicho y un hecho. Hernán Ontivero fue el primer eliminado de Gran Hermano con el 52,6% de los votos y dejó el reality prendido fuego, debido a que ninguno de los hermanitos se esperaba que sea así: todos esperaban que sea Juliana "Furia" Scaglione fuera quien abandonaría la casa por decisión del público.

La placa final quedó entre Hernán "El Negro" Ontivero y Juliana "Furia" Scaglione.

"Furia" fue la más votada por sus compañeros. Acumuló más de veinte votos y en un comienzo era la principal candidata para irse de la casa, en una placa que compartía junto a Ontivero, Zoe Bogach y Williams López. En las redes sociales lo que principalmente se comentaba era su accionar y por ende se estaba ganando al público en contra, pero los dichos desagradables del oriundo de Córdoba pudieron más.

Cuando Santiago del Moro sacó del sobre la imagen con la cara y gritó que Hernán era el primer eliminado del reality, Furia gritó de alegría y el resto de los participantes no disimularon su malestar.

Minutos más tarde, comenzó la furia -literal- dentro de la casa. La primera en enfrentarse a Juliana fue justamente Sabrina Cortez con quien se declaró la guerra. "Le dijo mogólica a Sabrina", le contó Isabel Denegri a sus compañeros, a la par, empezaron a escucharse los gritos en el pasillo.

Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione durante la discusión que terminó a los gritos.

Entre los reclamos de Furia a Sabrina estaba que cuando le preguntaron qué opinaba sobre ella como líder de la semana, Cortez hablaba en plural, dando a entender que era grupal la opinión negativa. Básicamente este fue el principal eje de toda la pelea. Aunque luego, cuando todo pasó y las risas llegaron, Juliana se animó a reflexionar un poco sobre el tema. "La cara la tenía que estaba por explotarme el ojo. Ese momento fue medio sobreactuado, pero también fue real. Yo traté de calmarme", le comentó a las cámaras.

Bajada la espuma, los participantes empezaron a comentar entre ellos lo que había sucedido. En principio se lo vio a Lisandro Navarro hablando de manera muy preocupada dentro de la pieza con la mayoría de los varones de la casa sobre la salida del cordobés y asegurando que no entendía como la gente había decidido dejar a Furia adentro de la casa.

"Isa me contó que ayer estaban a las puteadas, a los gritos en el pasillo y que había varias arengando a Furia de ganar la prueba y liquidar a Sabri. Del lado de Furia están Cata, la Chula seguro, que me hace dudar pero está y no sé Flor, ella le festeja todo", comenzó diciendo tendido en su cama.

Lisandro Navarro, participante de Gran Hermano.

"No entiendo por qué se fue el cordobés. Yo me acerco -a Furia- y me trata mal, me dan ganas de mandarla a la conch... de su madre", comentó y detalló una situación ocurrida en el gimnasio mientras la mayoría entrenaba que involucraba a Martín Ku. "Hoy el chino le dijo 'trata de no soltar la barra porque vas a romperla' y Furia le contestó 'tomatela de acá. Anda a enseñarle a alguien que no sepa, yo sé'. Y el chino es más bueno...".

Y prosiguió: "La mina es mala. Yo le di una oportunidad, yo fui y le dije que la voté y que quizás me equivoqué y quería darle otra oportunidad pero siempre y cuando tenga ganas de quedarse. No nos quería dar una mano con la prueba... la mina había aflojado pero después llegó el quilombo de la bardeada a Rosi, a Axel, lo que pasó en el día de la prueba... Anda catalogando a la gente como caracoles o no sé qué".

Sin embargo, su descargo no era sólo contra Furia, sino que admitió que se crearon dos bandos de mujeres. Las que acompañan a la participante pelada y las que están del otro lado. En sus acompañantes, hizo hincapié en Florencia Cabrera, a quien admitió "no entender".

Florencia Cabrera, participante de Gran Hermano.

"Yo no le termino de cazar la onda a Flor, me llevo bárbaro, me cae de 10 y después veo que le festeja todo a la mina que está tratando mal a todo el mundo. Es como ser cómplice. La mina está puteando a todos, hace un chiste pero después va y te bardea. Siempre la escucho hablar del buen trato, del respeto y después va y le celebra todo a Furia. No me cierra. Ayer hablaba Flor de los códigos y ahora Furia le dice mogólica a Sabrina y ella se ríe. Me parece una piba re copada, pero...", quedó pensando.

No obstante, no es a la primera persona que le llama la atención el comportamiento de Florencia. Es que, a Joel, que fue uno de los más vistos con ella dentro de la casa, tampoco le cierra su actitud. "Yo me estoy re llevando con Flor y me parece re buena piba. Me parece raro más que nada estratégicamente que se ponga al lado de una persona que está señalada como una conchud...", insistió.

Los murmullos no faltaron dentro de la casa y se fueron armando de a poco en cada rincón de la casa. Luego de mostrar la habitación de los varones, la cámara comenzó apuntar a las afueras del baño y ahí mismo estaban Rosina Beltrán y Sabrina hablando de lo que dejó la gala de eliminación y de los bandos de las chicas.

"Agos (Spinelli) me cae súper bien, pero no sé de qué lado está. La que sé de qué lado está evidentemente es Flor y la a Chula (Carla De Stefano). Están con Furia a full. Flor ayer me vino a decir que esté tranquila, que teníamos que tener una semana tranquila porque se dio cuenta que todos vinieron conmigo a bancarme porque se fue a la chot... lo que hizo ayer", comenzó diciendo Sabrina.

Sabrina Cortez entró a la casa de Gran Hermano y se transformó en la líder de la semana.

"Obviamente que aquella pierde peso si ustedes me bancan a mí, porque lo que están mostrando es que lo que está haciendo ella se va a la mierda. Está maltratando y eso no se permite. Le dije a Flor que estoy en todo mi derecho de sentirme así y alejarme de eso, que el resto tome cada uno su decisión y que cada uno actúe en consecuencia de lo que el otro hace", planteó y agregó: "Si ella se queda sola es evidentemente de cómo trata a la gente. No se queda solo porque le chupan el ort... Me voy a cagar de risa el día que la saquen porque no la banca la gente. No puedo creer que la gente banque una persona maltratadora.

Acto seguido se acercó a la cámara más cercana y le hizo un pedido a los fanáticos de Gran Hermano: "Gente: la gente que maltrata, out. Falta de respeto no. Se fue a la chot... con todos, con más de uno". Hasta el momento resta saber cuál es la opinión de la mayoría de los consumidores del reality, pero quien se mostró de acuerdo fue justamente Rosina, que sumó: "No comparto la falta de respeto, pero por algo la gente la banca y se quedó. Hay que ver que opinan afuera. No sé qué muestran afuera también".

Mientras que la mayoría habló sobre lo sucedido, la única que no se dio por aludida fue justamente Furia, que después de ser salvada, tomó mucho más confianza para apoderarse de la casa. El lunes arrancó de manera distinta hablando con las cámaras y haciendo mini descargos. El primero de ellos, fue una actuación frente a la cámara con un sobre de Gran Hermano simulando dar un comunicado para todos los participantes.

"La nueva comunicación de Gran Hermano dice: Chicos, desde el día de mañana vamos a explicarles que Juliana, la jugadora número 17 o no sé con qué número entramos, pasará a vivir en la casa y no podrá ser nominada así que se la van a tener que fumar. Firma: Furia. La tienen adentro", gritó entre risas y delante de todos sus compañeros que se encontraban en la cocina preparándose el desayuno.

juliana "Furia" Scagliani explotó contra el resto de los hermanitos tras quedar en placa.

La actuación no terminó y prosiguió con su show: "Yo por ejemplo voy a actuar y afirmar que yo mañana gano la prueba del líder así que me tengo que preparar y pararme como si yo estuviera leyendo el sobre como si fuese líder toda la semana. Cuando me pregunten, ¿a quién votas? Ustedes ya saben. Ustedes ya saben contra donde voy. Saben a dónde voy. Vamos a ver si esos 323 mil seguidores son reales a ver si la salvan". La guerra está más que declarada y la grieta abierta de par en par. Furia vs Sabrina.

"Ahora sí, cariño. Vamos a ser bien real. Miren que hay muchos seguidores que los compraron, eh. Podría ser líder básicamente todas las semanas si no me caga la producción", expuso y mientras caminaba, también se la agarró de pasada contra Axel que estaba limpiando las afueras del baño. "Así me gusta. Mira como está limpiando este chico, no puedo creer, lloro".

Eso fue solo el comienzo del día. Horas más tarde, Furia se recostó en el sillón del living completamente sola y tapada con los almohadones hasta que comenzó con su show de hablarle a las cámaras. "Ahí pasa la suripanta esa que se cree la dueña de la casa. Pero tomátela. Acá el único que manda es Gran Hermano. Estoy haciendo catarsis, cariño. Yo sé por qué no me dejaron salir, porque si salgo se pudre. Van a tener que agarrarme con chalecos, amigo", dijo en referencia a Sabrina.

Pero luego, empezó a diferenciarse de ella de una manera muy particular que hasta se rió a carcajadas delante de todos. "Qué falluto jugar de esa manera exponiendo al otro. Es más viva esa piba y se hace la boluda... a todos les encanta con su carita de niña y están todos baboseados. Yo como parezco tronchatoro básicamente me la tengo que fumar. Votemos a la pelada para que se vaya. No, que se vaya esa barats. ¿Para que la trajeron? Me la trajiste para desestabilizarme, Gran Hermano".

"Más les vale que mañana gane esa prueba porque estoy devastada. Mi estadía en esta casa va a ser entrenar, comer y dormir porque otra cosa no puedo. Quiero juntarme con la gente, no puedo, voy a empezar a lavar los platos sola, no sé. Me dice 'Si vas a quedarte en esta casa tenes que hacer algo'. ¿Sabes lo que hago? Hago reír a todo el mundo. Cómo me va a decir eso... si me dan la fulminante se la hago a esa. Andate a tu casa a mandar, flaca. No quiero ni madre ni padre acá", cerró.