¡Hasta acá llegaste Rauw Alejandro! Acosó a Bad Gyal frente a millones de personas y encima se quejó

Todo sucedió durante el fin de semana en Puerto Rico, durante la presentación de un show brindado por Rauw Alejandro en la discoteca Coliseo que, como invitada especial tuvo a Bad Gyal, la cual pasó un momento muy incómodo.

Rauw Alejandro es el ex novio de Rosalía, quien desde que se separó de la española está desesperado por perrear, salir y conquistar mujeres. La desesperación se ve claramente en sus redes sociales donde postea -casi- todo el tiempo fotos de sí mismo sin remera, paseando por los lugares más exclusivos del mundo y fanfarroneando junto a un grupo de amigos varones del que es inseparable.

Rauw Alejandro

Lo que puede ser la actitud de cualquier hombre despechado, rozó el acoso en el escenario de esa disco cuando Bad Gyal tuvo que pararle el carro en seco para que deje de insistirle: ella no quería perrear y ante los varios intentos del cantante, tuvo que exponerlo frente a miles de personas que miraban el show. Lo peor vino después porque tiene que hacer frente a los millones y millones de personas que vieron el video en redes sociales.

Durante todo el show se ve al ex de Rosalía con una actitud vehemente, sexual y poco reprimida queriendo apoyar su miembro en la cola de la cantante mientras que ésta lo evitaba de las maneras más desopilantes.

Casi en el medio de la canción "Zorra" que los artistas comparten, Rauw se acerca al oído para decirle algo que nunca se oyó; la cantante que con su mano izquierda lo rechaza visiblemente. Dice el dicho "el burro no gana por lindo sino por insistidor" y es este baluarte de la cultura machista al que el cantante hizo culto y así termina exponiéndola frente a todo el público diciendo: "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida".

La actitud tocó la fibra más íntima de la cantante -que perreó sola durante toda la canción- que le respondió sin rodeos: "No, no, no. A mí que no me involucren, que aquí hay muchas nenas guapas", dijo lavándose las manos y queriendo pasar a la siguiente estrofa.

Bad Gyal

Pero Rauw estaba obstinado y no podía salir de su papel de acosador. Como si fuera una cuestión unilateral, como si no pudiera creer el rechazo, dijo: "Si yo ando estoy soltero, mami", le dijo y prepotente siguió insistiendo: "¿Y tu?".

Fingiendo total demencia la diva del neo perreo tuvo que contestarle: "Yo voy a cantar lo que me toca ahora", dijo contundente y agregó: "Y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta".

La actitud acosadora no es más que una paja en un trigal. Todos los días a toda hora, las mujeres son llevadas al extremo para que el deseo de algunos varones se cumpla; la actitud de rechazo se "castiga" con palabras como "tímida", dejando el deseo de la mujer (o disidencia) en segundo plano. La de Rauw no fue más que una de esas miles de actitudes que existen alrededor del planeta Tierra.

Al final del concierto, que también tuvo a Ivi Queen como invitada, el cantante puertoriqueño abraza a la española como esperando un gesto de amabilidad, pero ese abrazo contenedor nunca llegó por parte de Bad Gay y Rauw volvió a quedar vergonzosamente en evidencia.

El verdadero motivo por el que cortaron Rauw Alejandro y Rosalía

Ante las actitudes desacatadas de perreo y fiestas de Rauw Alejandro, todo el mundo apuntó a una infidelidad por parte del latino, sin embargo un amigo suyo desmintió rotundamente la versión: "Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella... Él nunca".

Además confirma: "Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación. Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho", aclaró la mano derecha del cantante.

Rauw Alejandro y Rosalía

Pero no todo es lo que parece y menos en el mundo de los lujos y placeres de los tortolitos. Es que al parecer ninguno de los dos tuvo la culpa de la ruptura, sino la mismísima familia de la catalana, porque según ellos le "estaba bajando el precio" a la cantante.

Según trascendió "(Rosalía) Era una estrella que prometía, pero no la que es ahora. Es decir, veían que este chico se podía aprovechar de la fama que tenía Rosalía", dijeron las malas lenguas y algunos agregan que: "La familia ha preferido que pasase esto ahora y no cuando hubiese la boda" y que "les costó mucho ver con buenos ojos a Rauw".

Tan hondo calaron los rumores de infidelidad que Rauw tuvo que salir a aclarar los tantos en una canción llamada "HAYAMI HANA" en la que se desahoga y aprovecha para sacar algunos trapitos al sol. En una de las estrofas aclara fervientemente: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel" ¿Creer o reventar?