José María Muscari adoptó un chico de 15 años: la conmovedora historia del adolescente

Si algo le faltaba a la jornada gris y lluviosa que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le regala hoy a sus habitantes es un poco de amor; lo obtuvo mediante un posteo del actor y director José María Muscari que, a través de sus redes sociales confirmó la mejor de las noticias: se convirtió en el papá de un chico de 15 años llamado Lucio.

Mientras las noticias de las catástrofes climáticas y el mundo de la política regida por la ultraderecha amargan la vida de los y las argentinas, la noticia de la paternidad de Muscari alegraron los corazones de todos. Sus palabras sorprendieron pues nunca se lo vio tan emocionado y confesando su deseo admitió: "Siempre deseé ser padre y llegó el momento", continuó: "Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor , intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente".

El posteo de José María Muscari donde confirmó su paternidad

Llamándolo por su nombre, el director más importante de los últimos tiempos dijo en su posteo: "Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón", contó emocionado.

Se ve que el proceso de adopción no fue para nada fácil pero como dice la canción de Mercedes Sosa "Zona de Promesas", "tarda en llegar y al final hay recompensa": "Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos", contó Muscari y agregó: "Ahora nos estamos aclimatando uno al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos", confesó.

Lucio, el hijo de José María Muscari

El reconocido director de la farándula argentina admitió que lo que lo lleva a tomar la decisión de la adopción del menor fue su tan reconocido video que se volvió viral en abril de 2023 donde Lucio contaba su historia de vida: su mamá no lo quería y estaba desesperado porque solo el 0,37% de las personas que adoptan, buscan chicos y chicas de 15 años. Según el Registro de Adopción, una vez que no se encuentra familia para un chico o chica como el caso de Lucio, se recurre a una campaña pública, abierta y nacional que incentiva a las personas (como a Muscari) a hacerse cargo de adolescentes en situación de adopción.

El director de "Sex" contó cómo fue su experiencia particular: "Hace unos meses yo estaba de viaje, de vacaciones en Europa y un video de Lucio en las redes sociales que se hizo viral contando su historia desde Corrientes, me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable", dijo y agregó: "Una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante", en ese momento confiesa que sintió: "Es mi hijo" y añade: "Con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo".

José María Muscari

Muscari está visiblemente emocionado por la nueva vida que se aproxima: "Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer". Apelando al misticismo y a la espiritualidad, el ahora padre de Lucio lanzó un conmovedor mensaje: "Quiero agradecer al Universo que conspiró para esta unión para siempre".

Además de contar cómo fue el proceso de adopción, Muscari develó un poco de la intimidad de padre-hijo: "Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada. Amo escuchar sus pensamientos sobre el anime. Amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones. Amo Netflix juntos, es el mejor plan".

Lucio, el hijo de José María Muscari

Sin embargo, la última frase del posteo derretirá los corazones más fríos: "Amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para ir a despertarlo con abrazos". También confesó: "Amo que me diga: 'Pa, papá, viejo o viejito'. AMO A LUCIO, mi hijo".

Claro que todo el mundo quiso saber más, conocer más la cara de Lucio y hasta meterse un poco más en el día a día de este nuevo amor familiar. Sin embargo, Muscari ya adelantó que nada de esto podrá suceder: "Por razones legales al estar atravesando un proceso de adopción y ser un menor, no puedo mostrar fotos ni publicaciones con su cara (sabrán entender ❤ ️). Lucio es amor". El papá orgulloso terminó: "Escribo y no puedo parar de llorar, se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor".

Las reacciones no tardaron en llegar. Zaira Nara le contestó: "Muscarito qué linda noticia"; Julieta Poggio también reaccionó: "¡Me pone tan feliz por vos! Te felicito mucho te adoro y te extraño"; Daniel Ambrosino le respondió: "La mejor noticia que podía saber hoy... cuánta alegría y felicidad es el camino con todo amor"; Florencia Freijó dijo: "¿Ustedes también tienen el teléfono empañado? Qué emoción más maravillosa por favor. Gracias por compartir esto"; Marcelo Polino dejó su lado oscuro y frío de lado y le mandó un maravilloso mensaje a su amigo: "¡Qué alegría José querido! Amor puro. Bendiciones".

Así es la historia de Lucio, el hijo de José María Muscari

"Hola, me llamo Lucio. Tengo 15 años y ahora estoy conviviendo en el hogar Miguel Magone, de Corrientes Capital", así empezaba el video que grabó Lucio, que se hizo viral y con el que ahora tiene nueva familia.

En el video se lo veía cabizbajo y un poco tímido pero con una chispa inigualable. Allí contaba que lo que más disfrutaba era salir con sus amigos de convivencia del hogar a los que consideraba su "familia". También confesó: "Me gustaría seguir estudiando nada más".

La historia de Lucio es como la de miles de adolescentes en esas condiciones. Su madre lo rechazó varias veces y tuvo que ponerle un límite para poder crecer: "Siempre me decía lo mismo mi mamá. 'Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar' y nunca cambió. Y bueno, si no vas a cambiar, ¡ya está! Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera"... los milagros sí existen.

Antes de vivir en el hogar Miguel Magone, Lucio vivió en diferentes instituciones: "Yo estuve en muchos hogares", contaba: "La primera vez fue a los seis años, por ahí, en el Tía Amanda, después me llevaron al Domingo Savio y estuve desde los 7 a los 8, no me acuerdo. Volví a entrar cuando tuya tenía 9 o 10. Después a los 12 y a los 13 otra vez. Y desde ahí estoy acá", decía en aquella oportunidad.

Mucho después de que se volviera viral, Lucio confesó a Infobae: "Lo que no me gusta es que como mi video se hizo viral, todo el mundo piensa que soy un pobrecito. No me gusta eso, piensan que me hacen falta cosas y la verdad que no. Sí, tengo dificultades. Pero no soy un pobrecito... lo que yo quiero es ser parte de una familia unida". ¡Finalmente lo logró, que viva el amor!